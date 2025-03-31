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Мінцифри набуде оборонного статусу — що зміниться

31 березня 2025 17:31
Євгенія Брюховецька - редактор
Мінцифри увійде до складу сектору безпеки і оборони — деталі
Дрони. Ілюстративне фото: Мінцифри
Євгенія Брюховецька - редактор

Міністерство цифрової трансформації  буде входити до складу сектору безпеки і оборони України. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України на запит Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це йдеться в проєкті закону №13141. 

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Під час Ставки Верховного Головнокомандувача ухвалили рішення про необхідність створення центрального органу виконавчої влади, який матиме повноваження щодо реалізації державної політики у сфері розвитку інновацій, технологій та робототехніки, проведення випробувань та досліджень інноваційних технологій. Йдеться як про технології подвійного, так і військового призначення.

Наразі Мінцифри вже має повноваження у цій сфері, тому для економії коштів держави та більш оперативного вирішення пропонують не створювати окремий орган, а включити Мінцифри до складу сектору безпеки і оборони.

Які функції виконуватиме Мінцифри

Після отримання статусу оборонного міністерство матиме такі функції:

  • визначатиме пріоритетні напрями розвитку робототехніки, роботизації, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення;
  • забезпечуватиме нормативно-правове регулювання у сфері робототехніки та роботизації та з питань розвитку і використання безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення;
  • розроблятиме та організовуватиме виконання державних програм розвитку робототехніки, роботизації, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного військового призначення;
  • сприятиме розвитку вітчизняного виробництва робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення;
  • організовуватиме надання фінансової підтримки суб’єктам господарювання, які здійснюють розроблення та виробництво робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій, для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення;
  • організовуватиме та координуватиме випробування та дослідження зразків робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення;
  • організовуватиме взаємодію між суб’єктами господарювання, які здійснюють розроблення та виробництво робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення;
  • сприятиме розвитку наукових досліджень, освітніх і навчальних програм з робототехніки, роботизації, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення;
  • створюватиме та підтримуватиме інфраструктуру для випробування, тестування та демонстрації зразків робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема подвійного та військового призначення;
  • вживатиме заходів щодо організації забезпечення складових сектору безпеки та оборони робототехнікою, безпілотними системами та іншими інноваційними технологіями, зокрема подвійного використання та військового призначення з метою стимулювання ефективності бойового використання відповідних технологій.

Раніше у Мінцифри розповіли про новий секретний дрон "Катран", який розробила українська компанія Military Armored Company HUB.

Також міністерство показало кадри знищення російських безпілотників за допомогою дрона українського виробництва.

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