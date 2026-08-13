Хмара: Украина остановит военную машину России

Минобороны: Украина остановит российскую военную машину
Временный исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара прокомментировал операцию Сил обороны в Новороссийске. По его словам, украинские воины выведут из строя российскую военную машину — уничтожат инфраструктуру, флот, логистику, объекты топливно-энергетического комплекса и предприятия, работающие на нужды войны.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Новини.LIVE.
Украина выведет из строя военную машину России
Хмара отметил, что операция Украины в Новороссийске стала уникальной. По его словам, удар наносился ракетами, реактивными дронами и морскими БпЛА. РФ оказалась бессильной против синхронной работы украинских средств поражения.
"Это результат совместных усилий и синергии, которая усиливается в Силах обороны. Благодарю воинов за точность. Благодарю производителей украинского оружия за решения, которые дают Украине больше возможностей наносить удары по врагу в глубине", — говорит Хмара.
И.о. главы Минобороны подчеркнул, что усиление Deep strike по РФ является одним из ключевых приоритетов. По словам Хмары, он вместе с главнокомандующим ВСУ, Генштабом, СБС, СБУ, другими подразделениями Сил обороны и производителями будет наращивать это давление.
"На совещании под председательством президента определили дальнейшие совместные шаги. Украинские операции будут становиться все более сложными для противодействия. Украинское оружие будет становиться только более массовым. Удары — более точными. Россия будет гореть. Работаем над выполнением задачи президента — заставить Россию пойти на справедливый мир", — добавил он.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, в ночь на 12 августа Силы обороны Украины нанесли удар по российской военно-морской базе в Новороссийске. Среди пораженных целей — два фрегата проекта 11356 "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен" и другие.
Впоследствии Зеленский сообщил об успешном проведении украинскими силами операции в Новороссийске. По его словам, Украина продолжит применять дальнобойное вооружение, чтобы усилить давление на Россию и побудить ее к прекращению войны.