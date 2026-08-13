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Главная Новости дня Минобороны: Украина остановит российскую военную машину

Минобороны: Украина остановит российскую военную машину

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 09:09
Хмара: Украина остановит военную машину России
Евгений Хмара. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Временный исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара прокомментировал операцию Сил обороны в Новороссийске. По его словам, украинские воины выведут из строя российскую военную машину — уничтожат инфраструктуру, флот, логистику, объекты топливно-энергетического комплекса и предприятия, работающие на нужды войны.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Новини.LIVE.

Украина выведет из строя военную машину России

Хмара отметил, что операция Украины в Новороссийске стала уникальной. По его словам, удар наносился ракетами, реактивными дронами и морскими БпЛА. РФ оказалась бессильной против синхронной работы украинских средств поражения.

Євгеній Хмара
Временный исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара. Фото: Минобороны

"Это результат совместных усилий и синергии, которая усиливается в Силах обороны. Благодарю воинов за точность. Благодарю производителей украинского оружия за решения, которые дают Украине больше возможностей наносить удары по врагу в глубине", — говорит Хмара.

И.о. главы Минобороны подчеркнул, что усиление Deep strike по РФ является одним из ключевых приоритетов. По словам Хмары, он вместе с главнокомандующим ВСУ, Генштабом, СБС, СБУ, другими подразделениями Сил обороны и производителями будет наращивать это давление.

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Совещание под председательством Зеленского. Фото: Минобороны

"На совещании под председательством президента определили дальнейшие совместные шаги. Украинские операции будут становиться все более сложными для противодействия. Украинское оружие будет становиться только более массовым. Удары — более точными. Россия будет гореть. Работаем над выполнением задачи президента — заставить Россию пойти на справедливый мир", — добавил он.

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Пост Минобороны. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, в ночь на 12 августа Силы обороны Украины нанесли удар по российской военно-морской базе в Новороссийске. Среди пораженных целей — два фрегата проекта 11356 "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен" и другие.

Впоследствии Зеленский сообщил об успешном проведении украинскими силами операции в Новороссийске. По его словам, Украина продолжит применять дальнобойное вооружение, чтобы усилить давление на Россию и побудить ее к прекращению войны.

Украина Россия Евгений Хмара
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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