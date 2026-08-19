Минобороны объявило о масштабной закупке внедорожников и пикапов

Мстислав Баник на заседании ВСК. Фото: Новини.LIVE

Иванна Чайка редактор политических новостей

Министерство обороны Украины в пятницу планирует объявить новый тендер на закупку ещё 12,5 тысяч наземных роботизированных комплексов. По словам заместителя министра обороны Мстислава Баника, перед этим ведомство совместно с Генеральным штабом завершает согласование технических характеристик техники. Он также опроверг информацию о якобы провале предыдущей закупки НРК.

Об этом Баник заявил во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирик.

В пятницу Минобороны объявит тендер на 12,5 тысяч НРК

Баник пояснил, что первоначальный перечень техники не соответствовал актуальным потребностям военных. В него, в частности, попали комплексы, которые подразделения не рекомендовали приобретать, а также модели, для которых уже появились более дешевые аналоги.

"Это неправдивая информация. Когда я вступил в должность, от командования не поступало заказа на НРК. Позже он появился, но имел весьма странное происхождение", — заявил заместитель министра.

По его словам, часть позиций пришлось исключить, поскольку они утратили актуальность для задач на фронте. Кроме того, Минобороны совместно с Генштабом проверило, насколько производители реально способны изготовить необходимое количество техники до конца года.

"Мы потратили несколько недель на то, чтобы привести эту потребность в соответствие с тем, что действительно имеет подтверждение по эффективности, по средствам, что имеет подтверждение по запросу от подразделений", — отметил Баник.

В результате потребность была распределена по отдельным категориям НРК, в частности по логистическим и ударным комплексам. После этого Минобороны совместно с Центральным управлением беспилотных систем Генштаба сформировало новый перечень, соответствующий актуальным возможностям украинского рынка.

Первой по обновленным требованиям стала крупнейшая в истории закупка НРК — 25,5 тысяч комплексов с поставкой до конца года. По словам Баника, производство и поставки должны постепенно наращиваться каждый месяц.

В то же время в пятницу планируется объявить ещё один тендер — на 12,5 тысяч НРК. Сейчас Минобороны и Генеральный штаб завершают согласование их технических характеристик.

Помимо роботизированных комплексов, Министерство обороны готовит масштабную закупку пикапов. По словам Баника, сейчас идет заключение контрактов на первую партию из пяти тысяч автомобилей.

"Речь идет об общем количестве в пять тысяч пикапов, никогда раньше такое количество пикапов не закупалось", — сказал он.

Часть автомобилей уже определена, а поставки начнутся после подписания последнего контракта. Баник также заявил, что ведомству удалось получить выгодные предложения и существенно сэкономить средства.

В целом Минобороны планирует получить пять тысяч пикапов до конца года и закупить ещё пять тысяч.

Как писали Новини.LIVE, в Министерстве обороны планируют усилить защиту воздушного пространства Украины, в частности развивать дроны-перехватчики и другие средства борьбы с воздушными угрозами. Министр обороны Евгений Хмара заявил о необходимости увеличения поставок эффективных систем и дальнейшего сотрудничества с международными партнерами.

Также бывший министр обороны Михаил Федоров заявлял, что между Минобороны и Генштабом возникло не личное, а мировоззренческое и институциональное противоречие относительно видения ведения войны. По его словам, команда Минобороны выступала за более быстрое принятие решений, большую свободу для молодых военных лидеров и продолжение реформ. В то же время Федоров подчеркнул, что ведомство не блокировало решения Генштаба и главнокомандующего.