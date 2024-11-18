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Минобороны закупило женскую форму для ВСУ почти на 160 млн грн

18 ноября 2024 17:54
Галина Шподарева - редактор
На какую сумму закупили женскую форму для ВСУ — ответ Минобороны
Женская форма для ВСУ. Фото: Минобороны
Галина Шподарева - редактор

В 2024 году Минобороны обеспечило поставку женской одежды для защитниц почти на 160 млн гривен. Уже выдаются полевые костюмы и женское белье.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в понедельник, 18 ноября.

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Встреча представителей МО и ОО по поводу военной формы. Фото: Минобороны

Военная форма для ВСУ

На встрече представителей Минобороны и общественных организаций, которые занимаются поддержкой женщин в армии и обеспечением их потребностей, в частности одежды, обсудили текущее состояние обеспечения женщин в армии и острые проблемы, требующие немедленного решения.

Министерство обороны Украины расширяет линейки одежды и средств индивидуальной защиты для военнослужащих ВСУ — закуплены и выдаются костюм полевой и женское белье. Также в наличии есть маленькие размеры носков, перчаток и обуви для женщин.

Также утверждены два образца-эталона на бронежилет женский, а на этапе испытаний находится нательное демисезонное белье, нательное белье для холодной погоды и зимние куртка и брюки.

По словам заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, в течение 2024 года агентство Минобороны ДОТ закупило демисезонных полевых костюмов и нательного белья для защитниц на 158,3 млн гривен.

"Женская одежда должна отвечать всем требованиям и обеспечивать комфорт во время службы. Благодаря сотрудничеству с общественными организациями мы можем оперативно реагировать на потребности и совершенствовать наши процессы, касающиеся обеспечения женщин", — отметил представитель Минобороны. 

Напомним, в Минобороны заявили о тестировании нового зимнего снаряжения для военных Вооруженных сил Украины. Речь идет о маскировочном и специальном костюмах, а также зимней шапке.

Также Новини.LIVE писали, что Министерство обороны Украины приняло решение об использовании в ВСУ FPV-комплекса "Вихрь". Это скоростные дроны, способные уничтожать вражескую технику и живую силу.

Минобороны ВСУ армия война в Украине военнослужащие военная форма

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