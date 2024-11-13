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У ЗСУ з'явиться нова зимова форма — розпочалося тестування

13 листопада 2024 13:52
Галина Шподарева - редактор
Зимова форма ЗСУ — у Міноборони тестують нову
Зимова форма ЗСУ. Фото ілюстративне: aneles.com.ua
Галина Шподарева - редактор

В Україні розпочалися тестування нового зимового спорядження для військових Збройних сил України. Йдеться про маскувальний та спеціальний костюми, а також зимову шапку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у середу, 13 листопада. 

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Допис Міноборони. Фото: скриншот

В Україні тестуватимуть нову зимову форму ЗСУ

Міноборони запускає військові випробування нових зразків речового майна для забезпечення військовослужбовців ЗСУ. 

"Завдання — забезпечити військовослужбовців ЗСУ надійним і сучасним обмундируванням та екіпіруванням, яке відповідатиме реальним потребам армії. Проведення випробувань є ключовим етапом цього процесу, адже вони дадуть змогу оцінити, наскільки нові предмети речового майна відповідають вимогам надійності та зручності у використанні. Запрошуємо виробників та постачальників долучитися до цього процесу", — закликав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков. 

Виробники можуть заявку, надавши для випробовування безплатно мінімум 11 комплектів кожного виду спорядження. 

Нагадаємо, українці звернулися до влади із проханням змінити форму представників ТЦК — яка причина. 

Раніше Новини.LIVE писали, що Міністерство оборони України отримало від постачальників 2,99 млн одиниць одягу та спорядження для військових на загальну суму 1,65 млрд гривень. З цієї кількості через невідповідну якість було повернуто товарів на суму понад 137 млн гривень.

Міноборони Міністерство оборони війна в Україні ЗСУ військова форма

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