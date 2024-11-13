Зимняя форма ВСУ — в Минобороны тестируют новую

Зимняя форма ВСУ. Фото иллюстративное: aneles.com.ua

В Украине началось тестирование нового зимнего снаряжения для военных Вооруженных сил Украины. Речь идет о маскировочном и специальном костюмах, а также зимней шапке.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в среду, 13 ноября.

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В Украине будут тестировать новую зимнюю форму ВСУ

Минобороны запускает военные испытания новых образцов вещевого имущества для обеспечения военнослужащих ВСУ.

"Задача — обеспечить военнослужащих ВСУ надежным и современным обмундированием и экипировкой, которое будет отвечать реальным потребностям армии. Проведение испытаний является ключевым этапом этого процесса, ведь они позволят оценить, насколько новые предметы вещевого имущества соответствуют требованиям надежности и удобства в использовании. Приглашаем производителей и поставщиков присоединиться к этому процессу", — призвал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Производители могут заявку, предоставив для испытания бесплатно минимум 11 комплектов каждого вида снаряжения.

Напомним, украинцы обратились к власти с просьбой изменить форму представителей ТЦК — какая причина.

Ранее Новини.LIVE писали, что Министерство обороны Украины получило от поставщиков 2,99 млн единиц одежды и снаряжения для военных на общую сумму 1,65 млрд гривен. Из этого количества из-за несоответствующего качества было возвращено товаров на сумму более 137 млн. гривен.