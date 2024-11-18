На яку суму закупили жіночої форми для ЗСУ — відповідь Міноборони

Жіноча форма для ЗСУ. Фото: Міноборони

У 2024 році Міноборони забезпечило постачання жіночого одягу для захисниць на майже 160 млн гривень. Вже видаються польові костюми та жіноча білизна.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України у понеділок, 18 листопада.

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Військова форма для ЗСУ

На зустрічі представників Міноборони та громадських організацій, які займаються підтримкою жінок в армії та забезпеченням їхніх потреб, зокрема одягу, обговорили поточний стан забезпечення жінок в армії та гострі проблеми, які потребують негайного вирішення.

Міністерство оборони України розширює лінійки одягу та засобів індивідуального захисту для військовослужбовиць ЗСУ — закуплені та видаються костюм польовий і жіноча білизна. Також в наявності є маленькі розміри шкарпеток, рукавичок та взуття для жінок.

Також затверджені два зразки-еталони на бронежилет жіночий, а на етапі випробувань перебуває натільна демісезонна білизна, натільна білизна для холодної погоди й зимові куртка та штани.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, протягом 2024 року агенція Міноборони ДОТ закупила демісезонних польових костюмів та натільної білизни для захисниць на 158,3 млн гривень.

"Жіночий одяг має відповідати всім вимогам та забезпечувати комфорт під час служби. Завдяки співпраці з громадськими організаціями ми можемо оперативно реагувати на потреби та вдосконалювати наші процеси, які стосуються забезпечення жінок", — зазначив представник Міноборони.

Нагадаємо, у Міноборони заявили про тестування нового зимового спорядження для військових Збройних сил України. Йдеться про маскувальний та спеціальний костюми, а також зимову шапку.

Також Новини.LIVE писали, що Міністерство оборони України ухвалило рішення про використання в ЗСУ FPV-комплексу "Вихор". Це швидкісні дрони, які здатні знищувати ворожу техніку та живу силу.