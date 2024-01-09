Половенко 9 января заявил, что Минобороны разрывает все контракты с компаниями Гринкевичей

Семья Гринкевичей. Фото: соцсети дочери Игоря Гринкевича

Заместитель Министра обороны Виталий Половенко заявил, что с компаниями семьи Гринкевичей Минобороны разорвет все контракты. Это произошло на фоне скандала по хищению полмиллиона долларов, которые должны были идти на нужды ВСУ, в том числе на летнюю одежду солдат.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Отмена контрактов с компаниями семьи Гринкевичей

Сегодня, 9 января, как пишет Евгений Плинский, замглавы Минобороны сообщил, что министерство разрывает все контракты с компаниями, связанными с семьей Гринкевичей. Об этом стало известно после вопроса журналиста о том, будет ли Минобороны реагировать на "кейс Гринкевичей".

"Позиция такова, что после публикации в СМИ Министерством обороны было сразу принято решение о расторжении договоров, которые были заключены", — заявил замминистра обороны.

Скриншот поста Плинского

Что известно о скандале с семьей Гринкевичей

В конце декабря 2023 года Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был разоблачен на попытке подкупа одного из руководителей ДБР. Предприниматель предлагал взятки должностному лицу в размере полумиллиона долларов.

Также стало известно, что семья бизнесмена и сам Игорь Гринкевич, вероятно, причастны к хищению более миллиарда гривен. Эти средства планировали выделить на нужды ВСУ, а именно на одежду для бойцов. Соответственно, три строительные компании Гринкевичей получили от Минобороны полтора миллиарда гривен для того, чтобы они поставляли одежду для военных.

Напомним, глава Львовской ОВА Максим Козицкий прокомментировал скандал вокруг фото, на котором он вместе с главой Львовского областного совета Юрием Холодом и львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем подписывают бумаги в здании ОВА. По словам главы львовской администрации, он не имеет отношения к "возможной противоправной деятельности Игоря Гринкевича на закупках Минобороны".

Добавим, что Львовская политехника, где работает жена Гринкевича, отреагировала на скандал, связанный с ним. Там ответили, уволят ли женщину, мужчина которой подозревается в обворовывании ВСУ.