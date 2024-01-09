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Скандал із Гринкевичем — Козицький відреагував на фото з бізнесменом, яке ширять соцмережами

9 січня 2024 00:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Скандал із Гринкевичем — Козицький відреагував на фото з бізнесменом, яке ширять соцмережами
Начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: loda.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький прокоментував скандал довкола фото, на якому він разом з очільником Львівської обласної ради Юрієм Холодом та львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем підписують папери в будівлі ОВА. За словами очільника львівської адміністрації, він не має стосунку до "можливої протиправної діяльності Ігоря Гринкевича на закупівлях Міноборони".

Про це Максим Козицький написав у Facebook.

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"Як начальник Львівської ОВА я не знайомив Ігоря Гринкевича з посадовими особами МОУ і жодним чином не сприяв його співпраці з МОУ", — заявив очільник ЛОВА.

Підписання меморандуму про співпрацю між Львівською ОВА, БО "Благодійний фонд "HOPE.UA" та Львівською облрадою
Підписання меморандуму про співпрацю між Львівською ОВА, БО "Благодійний фонд "HOPE.UA" та Львівською облрадою. Фото: facebook.com/maks.kozytskyy

За його словами, фото з Гринкевичем було зроблене під час підписання тристороннього меморандуму, який передбачає реорганізацію КЗ ЛОР "Журавненський будинок підтриманого проживання психоневрологічного типу" та створення обласного центру соціальної реабілітації дітей.

"З Ігорем Гринкевичем я зустрічався лише три рази. А фотографію, яку активно зараз використовують у соцмережах, зробили під час підписання тристороннього меморандуму між Львівською ОВА, БО "Благодійний фонд "HOPE.UA", представником якого є Ігор Гринкевич, та Львівською облрадою. Ця інформація — відкрита", — пояснив Козицький. 

Також він пообіцяв, що розірве угоду, якщо є інформація про шахрайську діяльність HOPE.UA в особі Ігоря Гринкевича чи інших представників, яка належним чином підтвердиться. 

"Якщо Ігор Гринкевич та люди, з якими він співпрацював, винні, то за свою "діяльність" вони мають понести найсуворіше покарання, яке передбачене законом. Бо збагачення на війні — це мародерство", — додав Козицький.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки очільника Львівської ОВА Максима Козицького
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки очільника Львівської ОВА Максима Козицького
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки очільника Львівської ОВА Максима Козицького
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки очільника Львівської ОВА Максима Козицького

Що відомо про скандал із Гринкевичем

Нагадаємо, що Ігоря Гринкевича затримали співробітники ДБР під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів голові Головного слідчого управління ДБР, щоб силовики повернули вилучене майно з його компаній. Відомо, що його фірми виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Також ми писали, що Гринкевич не зміг вийти з-під варти. Його компанії були одними з найбільших постачальників військової форми до Міністерства оборони України.

Додамо, що Львівська політехніка, де працює дружина Гринкевича, відреагувала на скандал пов'язаний із ним. Там відповіли, чи звільнять жінку, чоловік якої підозрюється в обкраданні ЗСУ.

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