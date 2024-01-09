Скандал із Гринкевичем — Козицький відреагував на фото з бізнесменом, яке ширять соцмережами

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: loda.gov.ua

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький прокоментував скандал довкола фото, на якому він разом з очільником Львівської обласної ради Юрієм Холодом та львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем підписують папери в будівлі ОВА. За словами очільника львівської адміністрації, він не має стосунку до "можливої протиправної діяльності Ігоря Гринкевича на закупівлях Міноборони".

Про це Максим Козицький написав у Facebook.

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"Як начальник Львівської ОВА я не знайомив Ігоря Гринкевича з посадовими особами МОУ і жодним чином не сприяв його співпраці з МОУ", — заявив очільник ЛОВА.

Підписання меморандуму про співпрацю між Львівською ОВА, БО "Благодійний фонд "HOPE.UA" та Львівською облрадою. Фото: facebook.com/maks.kozytskyy

За його словами, фото з Гринкевичем було зроблене під час підписання тристороннього меморандуму, який передбачає реорганізацію КЗ ЛОР "Журавненський будинок підтриманого проживання психоневрологічного типу" та створення обласного центру соціальної реабілітації дітей.

"З Ігорем Гринкевичем я зустрічався лише три рази. А фотографію, яку активно зараз використовують у соцмережах, зробили під час підписання тристороннього меморандуму між Львівською ОВА, БО "Благодійний фонд "HOPE.UA", представником якого є Ігор Гринкевич, та Львівською облрадою. Ця інформація — відкрита", — пояснив Козицький.

Також він пообіцяв, що розірве угоду, якщо є інформація про шахрайську діяльність HOPE.UA в особі Ігоря Гринкевича чи інших представників, яка належним чином підтвердиться.

"Якщо Ігор Гринкевич та люди, з якими він співпрацював, винні, то за свою "діяльність" вони мають понести найсуворіше покарання, яке передбачене законом. Бо збагачення на війні — це мародерство", — додав Козицький.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки очільника Львівської ОВА Максима Козицького

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки очільника Львівської ОВА Максима Козицького

Що відомо про скандал із Гринкевичем

Нагадаємо, що Ігоря Гринкевича затримали співробітники ДБР під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів голові Головного слідчого управління ДБР, щоб силовики повернули вилучене майно з його компаній. Відомо, що його фірми виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Також ми писали, що Гринкевич не зміг вийти з-під варти. Його компанії були одними з найбільших постачальників військової форми до Міністерства оборони України.

Додамо, що Львівська політехніка, де працює дружина Гринкевича, відреагувала на скандал пов'язаний із ним. Там відповіли, чи звільнять жінку, чоловік якої підозрюється в обкраданні ЗСУ.