Скандал с Гринкевичем — Козицкий отреагировал на фото с бизнесменом, которое ходит соцсетями

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий. Фото: loda.gov.ua

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий прокомментировал скандал вокруг фото, на котором он вместе с руководителем Львовского областного совета Юрием Холодом и львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем подписывают бумаги в здании ОВА. По словам главы львовской администрации, он не имеет отношения к "возможной противоправной деятельности Игоря Гринкевича на закупках Минобороны".

Об этом Максим Козицкий написал в Facebook.

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"Как начальник Львовской ОВА я не знакомил Игоря Гринкевича с должностными лицами МОУ и никоим образом не способствовал его сотрудничеству с МОУ", — заявил глава ЛОВА.

Подписание меморандума о сотрудничестве между Львовской ОВА, БО "Благотворительный фонд "HOPE.UA" и Львовским облсоветом. Фото: facebook.com/maks.kozytskyy

По его словам, фото с Гринкевичем было сделано при подписании трехстороннего меморандума, предусматривающего реорганизацию КЗ ЛОР "Журавненский дом поддержанного проживания психоневрологического типа" и создание областного центра социальной реабилитации детей.

"С Игорем Гринкевичем я встречался всего три раза. А фотографию, которую активно сейчас используют в соцсетях, сделали во время подписания трехстороннего меморандума между Львовской ОВА, БО "Благотворительный фонд "HOPE.UA", представителем которого является Игорь Гринкевич, и Львовским облсоветом". Эта информация — открытая", — пояснил Козицкий.

Также он пообещал, что разорвет соглашение, если есть информация о мошеннической деятельности HOPE.UA в лице Игоря Гринкевича или других представителей, которая должным образом подтвердится.

"Если Игорь Гринкевич и люди, с которыми он сотрудничал, виноваты, то за свою "деятельность" они должны понести самое суровое наказание, которое предусмотрено законом. Потому обогащение на войне — это мародерство", — добавил Козицкий.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы главы Львовской ОВА Максима Козицкого

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы главы Львовской ОВА Максима Козицкого

Что известно о скандале с Гринкевичем

Напомним, что Игоря Гринкевича задержали сотрудники ДБР при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов главе Главного следственного управления ДБР, чтобы силовики вернули изъятое имущество из его компаний. Известно, что его фирмы выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

Также мы писали, что Гринкевич не смог выйти из-под стражи. Его компании были одними из крупнейших поставщиков военной формы в Министерство обороны Украины.

Добавим, что Львовская политехника, где работает жена Гринкевича, отреагировала на скандал, связанный с ним. Там ответили, уволят ли женщину, муж которой подозревается в обворовывании ВСУ.