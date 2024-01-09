Половенко 9 січня заявив, що Міноборони розриває всі контракти з компаніями Гринкевичів

Сім'я Гринкевичів. Фото: соцмережі доньки Ігоря Гринкевича

Заступник Міністра оборони Віталій Половенко заявив, що із компаніями сім'ї Гринкевичів Міноборони розірве всі контракти. Це сталося на тлі скандалу з розкрадання пів мільйона доларів, які мали йти на потреби ЗСУ, зокрема на літній одяг солдат.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Читайте також:

Скасування контрактів з компаніями сім'ї Гринкевичів

Сьогодні, 9 січня, як пише Євген Плінський, заступник голови Міноборони повідомив, що міністерство розриває усі контракти з компаніями, що пов'язані з сім'єю Грінкевичів. Про це стало відомо після запитання журналіста про те, чи буде Міноборони реагувати на "кейс Грінкевичів".

"Позиція така, що після публікації у ЗМІ Міністерством оборони було зразу прийнято рішення стосовно розірвання тих договорів, які було укладено", — заявив заступник міністра оборони.

Скриншот допису Плінського

Що відомо про скандал з родиною Грінкевичів

Наприкінці грудня 2023 року Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича було викрито на спробі підкупу одного з керівників ДБР. Підприємець пропонував хабаря посадовцю у розмірі пів мільйона доларів.

Також стало відомо, що родина бізнесмена та сам Ігор Гринкевич, ймовірно, причетні до розкрадання понад мільярда гривень. Ці кошти планували виділити на потреби ЗСУ, а саме на одяг для бійців. Відповідно три будівельні компанії Гринкевичів отримали від Міноборони півтора мільярда гривень для того, аби вони постачали одяг для військових.

Нагадамєо, очільник Львівської ОВА Максим Козицький прокоментував скандал довкола фото, на якому він разом з очільником Львівської обласної ради Юрієм Холодом та львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем підписують папери в будівлі ОВА. За словами очільника львівської адміністрації, він не має стосунку до "можливої протиправної діяльності Ігоря Гринкевича на закупівлях Міноборони".

Додамо, що Львівська політехніка, де працює дружина Гринкевича, відреагувала на скандал пов'язаний із ним. Там відповіли, чи звільнять жінку, чоловік якої підозрюється в обкраданні ЗСУ.