Министр обороны Италии заявил, что сомневается в целесообразности дальнейшего существования НАТО

Минобороны Италии усомнилось в необходимости существования НАТО
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выступил с громкими заявлениями относительно будущего Североатлантического альянса накануне саммита НАТО, который состоится в Гааге с 24 по 26 июня. Во время выступления в Университете Падуи он поставил под сомнение актуальность организации в ее нынешнем виде, подчеркнув, что глобальный баланс сил существенно изменился.
Об этом пишет DW.
НАТО не имеет права на существование
Крозетто отметил необходимость более активного взаимодействия со странами Глобального Юга, чтобы сохранить роль НАТО в обеспечении безопасности и мира.
"НАТО больше не имеет автоматического права на существование. Времена изменились, и Альянс должен адаптироваться", — заявил Крозетто, призвав к глубокой трансформации организации в соответствии с новыми геополитическими реалиями.
Итальянский министр также критически высказался относительно роли Европейского Союза, заявив, что ЕС теряет влияние на международной арене.
"Мы часто говорим о Европе так, будто это еще 1990-е. Но мир изменился. Европа могла бы что-то значить, если бы имела политическую волю, общую внешнюю политику или собственную систему обороны. Но этого не произошло", — сказал он.
Италия, которая была среди 12 стран-основательниц НАТО в 1949 году, пока отстает в выполнении оборонных обязательств. В прошлом году ее расходы на оборону составили лишь 1,49% ВВП — значительно меньше рекомендованных 2%, не говоря уже о 5%, на которых настаивает президент США Дональд Трамп.
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