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Главная Новости дня Минобороны Италии усомнилось в необходимости существования НАТО

Минобороны Италии усомнилось в необходимости существования НАТО

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Дата публикации 21 июня 2025 18:01
Министр обороны Италии заявил, что сомневается в целесообразности дальнейшего существования НАТО
Итальянские военные. Иллюстративное фото: Spc. Nathaniel Gayle
Ключові моменти НАТО не имеет права на существование

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выступил с громкими заявлениями относительно будущего Североатлантического альянса накануне саммита НАТО, который состоится в Гааге с 24 по 26 июня. Во время выступления в Университете Падуи он поставил под сомнение актуальность организации в ее нынешнем виде, подчеркнув, что глобальный баланс сил существенно изменился.

Об этом пишет DW.

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НАТО не имеет права на существование

Крозетто отметил необходимость более активного взаимодействия со странами Глобального Юга, чтобы сохранить роль НАТО в обеспечении безопасности и мира.

"НАТО больше не имеет автоматического права на существование. Времена изменились, и Альянс должен адаптироваться", — заявил Крозетто, призвав к глубокой трансформации организации в соответствии с новыми геополитическими реалиями.

Итальянский министр также критически высказался относительно роли Европейского Союза, заявив, что ЕС теряет влияние на международной арене.

"Мы часто говорим о Европе так, будто это еще 1990-е. Но мир изменился. Европа могла бы что-то значить, если бы имела политическую волю, общую внешнюю политику или собственную систему обороны. Но этого не произошло", — сказал он.

Италия, которая была среди 12 стран-основательниц НАТО в 1949 году, пока отстает в выполнении оборонных обязательств. В прошлом году ее расходы на оборону составили лишь 1,49% ВВП — значительно меньше рекомендованных 2%, не говоря уже о 5%, на которых настаивает президент США Дональд Трамп.

Тем временем, страны Балтии начали подготовку медицины к вторжению российской армии.

Минобороны Италия НАТО Европа военные саммит
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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