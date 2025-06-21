Итальянские военные. Иллюстративное фото: Spc. Nathaniel Gayle

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выступил с громкими заявлениями относительно будущего Североатлантического альянса накануне саммита НАТО, который состоится в Гааге с 24 по 26 июня. Во время выступления в Университете Падуи он поставил под сомнение актуальность организации в ее нынешнем виде, подчеркнув, что глобальный баланс сил существенно изменился.

Об этом пишет DW.

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НАТО не имеет права на существование

Крозетто отметил необходимость более активного взаимодействия со странами Глобального Юга, чтобы сохранить роль НАТО в обеспечении безопасности и мира.

"НАТО больше не имеет автоматического права на существование. Времена изменились, и Альянс должен адаптироваться", — заявил Крозетто, призвав к глубокой трансформации организации в соответствии с новыми геополитическими реалиями.

Итальянский министр также критически высказался относительно роли Европейского Союза, заявив, что ЕС теряет влияние на международной арене.

"Мы часто говорим о Европе так, будто это еще 1990-е. Но мир изменился. Европа могла бы что-то значить, если бы имела политическую волю, общую внешнюю политику или собственную систему обороны. Но этого не произошло", — сказал он.

Италия, которая была среди 12 стран-основательниц НАТО в 1949 году, пока отстает в выполнении оборонных обязательств. В прошлом году ее расходы на оборону составили лишь 1,49% ВВП — значительно меньше рекомендованных 2%, не говоря уже о 5%, на которых настаивает президент США Дональд Трамп.

Тем временем, страны Балтии начали подготовку медицины к вторжению российской армии.