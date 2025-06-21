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Головна Новини дня Міноборони Італії засумнівалося у необхідності існування НАТО

Міноборони Італії засумнівалося у необхідності існування НАТО

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Дата публікації: 21 червня 2025 18:01
Міністр оборони Італії заявив, що сумнівається в доцільності подальшого існування НАТО
Італійські військові. Ілюстративне фото: Spc. Nathaniel Gayle
Ключові моменти НАТО не має права на існування

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто виступив із гучними заявами щодо майбутнього Північноатлантичного альянсу напередодні саміту НАТО, який відбудеться у Гаазі з 24 по 26 червня. Під час виступу в Університеті Падуї він поставив під сумнів актуальність організації в її нинішньому вигляді, підкресливши, що глобальний баланс сил суттєво змінився.

Про це пише DW.

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НАТО не має права на існування

Крозетто наголосив на необхідності активнішої взаємодії з країнами Глобального Півдня, щоби зберегти роль НАТО у забезпеченні безпеки й миру.

"НАТО більше не має автоматичного права на існування. Часи змінилися, і Альянс повинен адаптуватися", — заявив Крозетто, закликавши до глибокої трансформації організації відповідно до нових геополітичних реалій.

Італійський міністр також критично висловився щодо ролі Європейського Союзу, заявивши, що ЄС втрачає вплив на міжнародній арені.

"Ми часто говоримо про Європу так, ніби це ще 1990-ті. Але світ змінився. Європа могла би щось значити, якби мала політичну волю, спільну зовнішню політику або власну систему оборони. Але цього не сталося", — сказав він.

Італія, яка була серед 12 країн-засновниць НАТО у 1949 році, наразі відстає у виконанні оборонних зобов’язань. Минулого року її витрати на оборону склали лише 1,49% ВВП — значно менше за рекомендовані 2%, не кажучи вже про 5%, на яких наполягає президент США Дональд Трамп.

Тим часом, країни Балтії почали підготовку медицини до вторгнення російської армії.

Міноборони Італія НАТО Європа військові саміт
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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