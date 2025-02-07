Деньги, которые выделялись на программу поиска денег олигархов РФ, теперь пойдут на борьбу с наркокартелями

Здание Минюста США. Фото: Reuters

Министерство юстиции США под руководством президента Дональда Трампа прекращает работу, начатую после вторжения России в Украину в 2022 году, направленную на применение санкций против олигархов, близких к Кремлю. Прокуроры, которые входят в состав оперативной группы, вернутся на прежние должности.

О таких изменениях информирует Reuters.

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Все средства, которые ранее направлялись на финансирование усилий по поиску активов и бизнесов путинских олигархов в США, теперь направят на борьбу с наркокартелями. В записке генерального прокурора Пэм Бонди говорится, что усилия, известные как Task Force KleptoCapture, завершатся как часть изменения фокуса и финансирования на борьбу с наркокартелями и международными бандами.

Агентство напоминает, что усилия, начатые во время администрации президента-демократа Джо Байдена, были направлены на то, чтобы заморозить финансы богатых соратников Путина и наказать тех, кто способствует санкциям и нарушениям экспортного контроля.

Например, специальная группа выдвинула обвинения против алюминиевого магната Олега Дерипаски и телевизионного магната Константина Малофеева за вероятное нарушение санкций, а также конфисковала яхты, принадлежащие подсанкционным олигархам Сулейману Керимову и Виктору Вексельбергу.

Дела, которые расследует оперативная группа, вероятно, продолжат, но работа больше не будет централизована в штаб-квартире Министерства юстиции.

Упор на наркокартелях произошел после того, как Трамп назвал многие такие группы террористическими организациями в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией и торговлей фентанилом, отмечают в Reuters.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека. Вслед за Америкой о выходе из организации объявил Израиль.

Также мы писали, что Кит Келлог заявлял, что в случае достижения соглашения о прекращении огня США хотят проведения выборов в Украине до конца этого года.