Гроші, які виділялись на програму пошуку грошей олігархів РФ, тепер підуть на боротьбу з наркокартелями

Мін'юст США більше не шукає олігархів РФ — чому все змінилось
Міністерство юстиції США під керівництвом президента Дональда Трампа припиняє роботу, розпочату після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, спрямовану на застосування санкцій проти олігархів, близьких до Кремля. Прокурори, які входять до складу оперативної групи, повернуться на попередні посади.
Про такі зміни інформує Reuters.
Чим тепер буде займатись Мін'юст США
Всі кошти, які раніше направлялись на фінансування зусіль з пошуку активів та бізнесів путінських олігархів у США, тепер спрямують на боротьбу з наркокартелями. У записці генерального прокурора Пем Бонді йдеться, що зусилля, відомі як Task Force KleptoCapture, завершаться як частина зміни фокуса та фінансування на боротьбу з наркокартелями та міжнародними бандами.
Агенція нагадує, що зусилля, розпочаті під час адміністрації президента-демократа Джо Байдена, були спрямовані на те, щоб заморозити фінанси багатих соратників Путіна та покарати тих, хто сприяє санкціям і порушенням експортного контролю.
Наприклад, спеціальна група висунула обвинувачення проти алюмінієвого магната Олега Дерипаски та телевізійного магната Костянтина Малофєєва за ймовірне порушення санкцій, а також конфіскувала яхти, що належать підсанкційним олігархам Сулейману Керімову та Віктору Вексельбергу.
Справи, які розслідує оперативна група, ймовірно, продовжать, але робота більше не буде централізована в штаб-квартирі Міністерства юстиції.
Наголос на наркокартелях стався після того, як Трамп назвав багато таких груп терористичними організаціями в рамках боротьби з нелегальною імміграцією та торгівлею фентанілом, зазначають у Reuters.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів з Ради ООН з прав людини. Вслід за Америкою про вихід з організації оголосив Ізраїль.
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