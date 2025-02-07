Гроші, які виділялись на програму пошуку грошей олігархів РФ, тепер підуть на боротьбу з наркокартелями

Будівля Мін'юсту США. Фото: Reuters

Міністерство юстиції США під керівництвом президента Дональда Трампа припиняє роботу, розпочату після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, спрямовану на застосування санкцій проти олігархів, близьких до Кремля. Прокурори, які входять до складу оперативної групи, повернуться на попередні посади.

Про такі зміни інформує Reuters.

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Всі кошти, які раніше направлялись на фінансування зусіль з пошуку активів та бізнесів путінських олігархів у США, тепер спрямують на боротьбу з наркокартелями. У записці генерального прокурора Пем Бонді йдеться, що зусилля, відомі як Task Force KleptoCapture, завершаться як частина зміни фокуса та фінансування на боротьбу з наркокартелями та міжнародними бандами.

Агенція нагадує, що зусилля, розпочаті під час адміністрації президента-демократа Джо Байдена, були спрямовані на те, щоб заморозити фінанси багатих соратників Путіна та покарати тих, хто сприяє санкціям і порушенням експортного контролю.

Наприклад, спеціальна група висунула обвинувачення проти алюмінієвого магната Олега Дерипаски та телевізійного магната Костянтина Малофєєва за ймовірне порушення санкцій, а також конфіскувала яхти, що належать підсанкційним олігархам Сулейману Керімову та Віктору Вексельбергу.

Справи, які розслідує оперативна група, ймовірно, продовжать, але робота більше не буде централізована в штаб-квартирі Міністерства юстиції.

Наголос на наркокартелях стався після того, як Трамп назвав багато таких груп терористичними організаціями в рамках боротьби з нелегальною імміграцією та торгівлею фентанілом, зазначають у Reuters.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів з Ради ООН з прав людини. Вслід за Америкою про вихід з організації оголосив Ізраїль.

Також ми писали, що Кіт Келлог заявляв, що у разі досягнення угоди про припинення вогню США хочуть проведення виборів в Україні до кінця цього року.