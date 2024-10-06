Военная помощь — Украина получит первые F-16 от Нидерландов

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Фото: Рубен Брекельманс, Х

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил о первой доставке истребителей F-16 в Украину. Он отметил их необходимость после визита в Харьков.

Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс на своей странице в Х в воскресенье, 6 октября.

Читайте также:

Нидерланды передали истребители Украине

"Впервые я могу официально сообщить, что первые Нидерландские истребители F-16 доставлены в Украину", — написал Брекельманс.

Он добавил, что это было крайне необходимо, ведь, когда был в Харькове, видел повреждения от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги.

"Остальные из 24 бортов прибудут уже в ближайшие месяцы", — заявил министр обороны.

Сообщение Брекельманса. Фото: скриншот

Министр обороны Нидерландов посетил Харьков

Брекельманс поделился фотографиями, которые сделал во время поездки в Харьков. Он побывал возле одной из многоэтажек, разрушенной в результате российских ударов по городу.

Министр обороны Нидерландов в Харькове. Фото: Рубен Брекельманс

"В Харькове я увидел последствия российских бомбардировок. Разрушенные квартиры, нехватка электроэнергии. Дети, которые ходят в школу в бункерах", — подписал фотографии министр.

Разрушенный дом в Харькове. Фото: Рубен Брекельманс

Он отметил, что Украина может защитить себя только держа Россию на большем расстоянии.

Напомним, Франция передаст Украине новую военную помощь. Силы обороны получат 12 самоходных гаубиц CAESAR.

Ранее мы писали о том, что Украина уже получила больше трети запланированных боеприпасов от чешской инициативы. Остальные должны быть доставлены до конца текущего года.