Військова допомога — Україна отримає перші F-16 від Нідерландів

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Фото: Рубен Брекельманс, Х

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив про першу доставку винищувачів F-16 в Україну. Він наголосив на їхній необхідності після візиту до Харкова.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс на своїй сторінці у Х у неділю, 6 жовтня.

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"Вперше я можу офіційно повідомити, що перші Нідерландські винищувачі F-16 доставлені в Україну", — написав Брекельманс.

Він додав, що це було вкрай необхідно, адже, коли був у Харкові, бачив пошкодження від російських авіаударів та чув часті сигнали повітряної тривоги.

"Решта з 24 бортів прибудуть уже в найближчі місяці", — заявив міністр оборони.

Допис Брекельманса. Фото: скриншот

Міністр оборони Нідерландів відвідав Харків

Брекельманс поділився світлинами, які зробив під час поїздки до Харкова. Він побував біля однієї з багатоповерхівок, зруйнованої внаслідок російських ударів по місту.

Міністр оборони Нідерландів у Харкові. Фото: Рубен Брекельманс

"У Харкові я побачив наслідки російських бомбардувань. Зруйновані квартири, нестача електроенергії. Діти, які ходять до школи у бункерах", — підписав світлини міністр.

Зруйнований будинок у Харкові. Фото: Рубен Брекельманс

Він зауважив, що Україна може захистити себе, лише тримаючи Росію на більшій відстані.

Нагадаємо, Франція передасть Україні нову військову допомогу. Сили оборони отримають 12 самохідних гаубиць CAESAR.

Раніше ми писали про те, що Україна вже отримала більше третини з запланованих боєприпасів від чеської ініціативи. Решту мають доставити до кінця поточного року.