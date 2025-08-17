Видео
Главная Новости дня Министр Франции посетит Киев — обсудит путь Украины в ЕС

Министр Франции посетит Киев — обсудит путь Украины в ЕС

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 06:23
Министр Франции в делах Европы посетит в сентябре Украину — обсудит путь в ЕС
Бенжамен Хаддад. Фото: скриншот с видео на YouTube

Французский министр-делегат в делах Европы Бенжамен Хаддад посетит в сентябре в Киев. Он будет обсуждать евроинтеграционные перспективы Украины.

Об этом чиновник сказал в интервью La Tribune Dimanche.

Читайте также:

Что сказал Хаддад о пути Украины в ЕС

В ходе интервью чиновнику напомнили, что в четверг у него был разговор с Тарасом Качкой, вице-премьер-министром Украины по вопросам евроинтеграционнии. Журналист уточнил, был ли разговор связан с предстоящим саммитом США и РФ, что Хаддад ответил следующее:

"Мы поддерживаем регулярные контакты, в частности, для поддержки Украины в процессе вступления в Европейский союз", — заявил чиновник.

Он подчеркнул, что Украина имеет суверенное право выбирать свои альянсы и политический курс. Будь-то ЕС или НАТО — Россия не имеет права вето на политическое будущее Украины.

"Вспомним, что во время Майдана 2014 года впервые в истории молодые люди погибли за европейский флаг. Именно это стремление Путин хотел уничтожить в 2014 году. Свободная и европейская Украина станет победой украинцев", — добавил дипломат.

Хаддад отметил, что подача заявки на часов в ЕС — это сложный и длительный процесс, который включает в себя реформы (которые гарантируют верховенство права), борьбу с коррупцией, независимость судебной системы, защиту меньшинств и тому подобное.

Также чиновник анонсировал, что в сентябре посетит Киев.

"Франция поддерживает Украину на этом пути. В сентябре я буду в Украине, чтобы продолжить наши обсуждения: цель — как можно скорее начать первую часть переговоров", — заявил он.

Напомним, на днях стало известно, что Молдова может стать членом ЕС раньше, чем Украина. По данным Politico, стране могут предоставить большой шаг вперед в стремлении накануне выборов в парламент.

Также мы писали, что украинцы в ЕС могут получить штраф до 30 тысяч евро. Подробнее о причине читайте по этой ссылке.

Европейский союз Киев Франция Украина Европа война в Украине
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
