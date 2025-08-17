Міністр Франції у справах Європи відвідає у вересні Україну — обговорить шлях до ЄС

Бенжамен Хаддад. Фото: скріншот із відео на YouTube

Французький міністр-делегат у справах Європи Бенжамен Хаддад відвідає у вересні Київ. Він обговорюватиме євроінтеграційні перспективи України.

Про це чиновник сказав в інтерв'ю La Tribune Dimanche.

Що сказав Хаддад про шлях України до ЄС

Під час інтерв'ю чиновнику нагадали, що в четвер у нього була розмова з Тарасом Качкою, віцепрем'єр-міністром України з питань євроінтеграції. Журналіст уточнив, чи була розмова пов'язана з майбутнім самітом США і РФ, на що Хаддад відповів наступне:

"Ми підтримуємо регулярні контакти, зокрема, для підтримки України в процесі вступу до Європейського союзу", — заявив чиновник.

Він підкреслив, що Україна має суверенне право обирати свої альянси і політичний курс. Будь-то ЄС чи НАТО — Росія не має права вето на політичне майбутнє України.



"Згадаймо, що під час Майдану 2014 року вперше в історії молоді люди загинули за європейський прапор. Саме це прагнення Путін хотів знищити у 2014 році. Вільна та європейська Україна стане перемогою українців", — додав дипломат.

Хаддад наголосив, що подання заявки на годинник до ЄС - це складний і тривалий процес, який включає в себе реформи (які гарантують верховенство права), боротьбу з корупцією, незалежність судової системи, захист меншин тощо.

Також чиновник анонсував, що у вересні відвідає Київ.

"Франція підтримує Україну на цьому шляху. У вересні я буду в Україні, щоб продовжити наші обговорення: мета — якнайшвидше розпочати першу частину переговорів", — заявив він.

