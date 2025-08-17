Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Міністр Франції відвідає Київ — обговорить шлях України до ЄС

Міністр Франції відвідає Київ — обговорить шлях України до ЄС

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 06:23
Міністр Франції у справах Європи відвідає у вересні Україну — обговорить шлях до ЄС
Бенжамен Хаддад. Фото: скріншот із відео на YouTube

Французький міністр-делегат у справах Європи Бенжамен Хаддад відвідає у вересні Київ. Він обговорюватиме євроінтеграційні перспективи України.

Про це чиновник сказав в інтерв'ю La Tribune Dimanche.

Реклама
Читайте також:

Що сказав Хаддад про шлях України до ЄС

Під час інтерв'ю чиновнику нагадали, що в четвер у нього була розмова з Тарасом Качкою, віцепрем'єр-міністром України з питань євроінтеграції. Журналіст уточнив, чи була розмова пов'язана з майбутнім самітом США і РФ, на що Хаддад відповів наступне:

"Ми підтримуємо регулярні контакти, зокрема, для підтримки України в процесі вступу до Європейського союзу", — заявив чиновник.

Він підкреслив, що Україна має суверенне право обирати свої альянси і політичний курс. Будь-то ЄС чи НАТО — Росія не має права вето на політичне майбутнє України.

"Згадаймо, що під час Майдану 2014 року вперше в історії молоді люди загинули за європейський прапор. Саме це прагнення Путін хотів знищити у 2014 році. Вільна та європейська Україна стане перемогою українців", — додав дипломат.

Хаддад наголосив, що подання заявки на годинник до ЄС - це складний і тривалий процес, який включає в себе реформи (які гарантують верховенство права), боротьбу з корупцією, незалежність судової системи, захист меншин тощо.

Також чиновник анонсував, що у вересні відвідає Київ.

"Франція підтримує Україну на цьому шляху. У вересні я буду в Україні, щоб продовжити наші обговорення: мета — якнайшвидше розпочати першу частину переговорів", — заявив він.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Молдова може стати членом ЄС раніше, ніж Україна. За даними Politico, країні можуть надати великий крок уперед у прагненні напередодні виборів до парламенту.

Також ми писали, що українці в ЄС можуть отримати штраф до 30 тисяч євро. Детальніше про причини читайте за цим посиланням.

Європейський союз Київ Франція Україна Європа війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації