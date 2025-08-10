Видео
Министр финансов Сербии перенес инсульт в эфире — самочувствие

Министр финансов Сербии перенес инсульт в эфире — самочувствие

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 20:02
Министр Сербии Дарко Глишич перенес инсульт в эфире — в каком состоянии он сейчас
Дарко Глишич. Фото: кадр из видео

Министр финансов Сербии Дарко Глишич пережил инсульт в прямом эфире. Сейчас он находится в больнице.

Об этом сообщает Blic в воскресенье, 10 августа.

Инсульт в прямом эфире

Во время интервью на сербском канале TV Pink 6 августа Глишичу стало плохо, в результате чего трансляцию прекратили.

На видео с эфира можно увидеть, как министр продолжил разговор во время ухудшения самочувствия.

Известно, что Глишич сейчас находится в больнице. Его сегодня посетил глава правящей партии SNS Милош Вучевич.

Мілош Вучевич та Дарко Глішич
Глава правящей партии SNS Милош Вучевич и Дарко Глишич. Фото: instagram.com/milosvucevic/

А 7 августа к нему приходил лидер Сербии Александар Вучич. Это произошло после того, как министру сделали операцию.

Александар Вучич та Дарко Глішич
Президент Сербии Александар Вучич и Дарко Глишич. Фото: instagram.com/buducnostsrbijeav/

Сейчас Глишич трудно разговаривает, но может двигать правыми рукой и ногой.

Напомним, в июне Вучич совершил первый визит в Украину за весь период полномасштабной войны. Он отказался подписывать совместную декларацию, которая осуждает агрессию России.

А украинский лидер Владимир Зеленский провел разговор с Вучичем тет-а-тет. В частности, они обсудили вопросы евроинтеграции стран.

