Министр Сербии Дарко Глишич перенес инсульт в эфире — в каком состоянии он сейчас

Министр финансов Сербии Дарко Глишич пережил инсульт в прямом эфире. Сейчас он находится в больнице.

Об этом сообщает Blic в воскресенье, 10 августа.

Инсульт в прямом эфире

Во время интервью на сербском канале TV Pink 6 августа Глишичу стало плохо, в результате чего трансляцию прекратили.

На видео с эфира можно увидеть, как министр продолжил разговор во время ухудшения самочувствия.

Известно, что Глишич сейчас находится в больнице. Его сегодня посетил глава правящей партии SNS Милош Вучевич.

А 7 августа к нему приходил лидер Сербии Александар Вучич. Это произошло после того, как министру сделали операцию.

Сейчас Глишич трудно разговаривает, но может двигать правыми рукой и ногой.

Напомним, в июне Вучич совершил первый визит в Украину за весь период полномасштабной войны. Он отказался подписывать совместную декларацию, которая осуждает агрессию России.

А украинский лидер Владимир Зеленский провел разговор с Вучичем тет-а-тет. В частности, они обсудили вопросы евроинтеграции стран.