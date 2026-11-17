Минэнерго: в четырех областях действуют аварийные отключения света
Российские атаки на энергетическую инфраструктуру продолжают сказываться на электроснабжении в Украине. В четырёх областях вынуждены прибегать к аварийным отключениям света. Наиболее сложная ситуация в настоящее время наблюдается в Днепропетровской и Запорожской областях.
Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга об оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 17 ноября, пишет Новини.LIVE.
Где действуют аварийные отключения света
Из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети аварийные отключения электроэнергии применяются в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.
В Минэнерго отметили, что вернуться к прогнозируемым графикам отключений удастся после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Какова ситуация с электроснабжением в Днепропетровской и Запорожской областях
Наиболее сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Днепропетровской и Запорожской областях. По словам Артема Некрасова, с прошлой недели Россия непрерывно атакует энергетические объекты Днепровского региона.
Энергетики прилагают усилия для скорейшего восстановления электроснабжения, однако постоянные воздушные тревоги задерживают ремонтные работы. Кроме того, российские войска повторно атакуют объекты, которые уже удалось восстановить.
Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры электроснабжение в этих двух областях существенно ограничено. В первую очередь энергетики работают над восстановлением питания объектов критической инфраструктуры. Ремонтные бригады работают круглосуточно.
В каких областях наблюдаются отключения электроэнергии
В целом из-за российских обстрелов часть потребителей остается без электроэнергии в девяти областях. Это Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Черниговская и Черновицкая области.
В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности — графики ограничения мощности.
В Минэнерго предупредили, что из-за постоянных российских атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться. Потребителям рекомендовали следить за сообщениями операторов систем распределения в своих регионах.
Также в ведомстве поблагодарили энергетиков, которые, несмотря на воздушные тревоги и сложные условия труда, продолжают восстанавливать электроснабжение и возвращать свет в дома украинцев.
Новини.LIVE сообщали, что представители органов ядерного надзора 38 стран предупредили о росте риска ядерной аварии в Украине из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре. Масштабное отключение электроэнергии может поставить под угрозу все девять действующих ядерных реакторов, поскольку АЭС нуждаются в постоянном питании для охлаждения топлива. Регуляторы призвали Москву прекратить атаки и предупредили, что возможный выброс радиоактивных веществ будет иметь последствия за пределами Украины.
Новини.LIVE писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал структуры ООН сосредоточить гуманитарную помощь на восстановлении электро- и теплоснабжения в преддверии зимы. Он также обратил внимание на российские атаки против гуманитарных конвоев и складов международных организаций в Украине. Сибига призвал ООН добиваться ответственности России за эти удары и усилить защиту гражданских лиц и гуманитарных работников.