Энергетики проводят ремонтные работы. Иллюстративное фото: dtek-kem.com.ua

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру продолжают сказываться на электроснабжении в Украине. В четырёх областях вынуждены прибегать к аварийным отключениям света. Наиболее сложная ситуация в настоящее время наблюдается в Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга об оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 17 ноября, пишет Новини.LIVE.

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Где действуют аварийные отключения света

Из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети аварийные отключения электроэнергии применяются в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.

В Минэнерго отметили, что вернуться к прогнозируемым графикам отключений удастся после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Какова ситуация с электроснабжением в Днепропетровской и Запорожской областях

Наиболее сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Днепропетровской и Запорожской областях. По словам Артема Некрасова, с прошлой недели Россия непрерывно атакует энергетические объекты Днепровского региона.

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Энергетики прилагают усилия для скорейшего восстановления электроснабжения, однако постоянные воздушные тревоги задерживают ремонтные работы. Кроме того, российские войска повторно атакуют объекты, которые уже удалось восстановить.

Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры электроснабжение в этих двух областях существенно ограничено. В первую очередь энергетики работают над восстановлением питания объектов критической инфраструктуры. Ремонтные бригады работают круглосуточно.

В каких областях наблюдаются отключения электроэнергии

В целом из-за российских обстрелов часть потребителей остается без электроэнергии в девяти областях. Это Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Черниговская и Черновицкая области.

В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности — графики ограничения мощности.

В Минэнерго предупредили, что из-за постоянных российских атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться. Потребителям рекомендовали следить за сообщениями операторов систем распределения в своих регионах.

Также в ведомстве поблагодарили энергетиков, которые, несмотря на воздушные тревоги и сложные условия труда, продолжают восстанавливать электроснабжение и возвращать свет в дома украинцев.

Скриншот сообщения Минэнерго/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что представители органов ядерного надзора 38 стран предупредили о росте риска ядерной аварии в Украине из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре. Масштабное отключение электроэнергии может поставить под угрозу все девять действующих ядерных реакторов, поскольку АЭС нуждаются в постоянном питании для охлаждения топлива. Регуляторы призвали Москву прекратить атаки и предупредили, что возможный выброс радиоактивных веществ будет иметь последствия за пределами Украины.

Новини.LIVE писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал структуры ООН сосредоточить гуманитарную помощь на восстановлении электро- и теплоснабжения в преддверии зимы. Он также обратил внимание на российские атаки против гуманитарных конвоев и складов международных организаций в Украине. Сибига призвал ООН добиваться ответственности России за эти удары и усилить защиту гражданских лиц и гуманитарных работников.