Енергетики проводять ремонтні роботи. Ілюстративне фото: dtek-kem.com.ua

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру продовжують впливати на електропостачання в Україні. У чотирьох областях вимушено застосовують аварійні відключення світла. Найскладніша ситуація наразі у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 17 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Де діють аварійні відключення світла

Через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі аварійні відключення електроенергії застосовують у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях.

У Міненерго зазначили, що повернутися до прогнозованих графіків відключень вдасться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Яка ситуація з електропостачанням на Дніпропетровщині та Запоріжжі

Найскладніша ситуація з електропостачанням залишається у Дніпропетровській та Запорізькій областях. За словами Артема Некрасова, із минулого тижня Росія безперервно атакує енергетичні об'єкти Дніпровського регіону.

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Енергетики докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання, однак постійні повітряні тривоги затримують ремонтні роботи. Крім того, російські війська повторно атакують об'єкти, які вже вдалося відновити.

Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури електропостачання в цих двох областях суттєво обмежене. Насамперед енергетики працюють над відновленням живлення об'єктів критичної інфраструктури. Ремонтні бригади працюють цілодобово.

У яких областях є знеструмлення

Загалом через російські обстріли частина споживачів залишається без електроенергії у дев'яти областях. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Чернігівська та Чернівецька області.

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості — графіки обмеження потужності.

У Міненерго попередили, що через постійні російські атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися. Споживачам рекомендували стежити за повідомленнями операторів систем розподілу у своїх регіонах.

Також у відомстві подякували енергетикам, які попри повітряні тривоги та складні умови праці продовжують відновлювати електропостачання й повертати світло в оселі українців.

Скриншот повідомлення Міненерго/Facebook

Новини.LIVE інформували, що представники органів ядерного нагляду 38 країн попередили про зростання ризику ядерної аварії в Україні через російські удари по енергетичній інфраструктурі. Масштабне знеструмлення може поставити під загрозу всі дев'ять діючих ядерних реакторів, оскільки АЕС потребують постійного живлення для охолодження палива. Регулятори закликали Москву припинити атаки та попередили, що можливий викид радіоактивних речовин матиме наслідки за межами України.

Новини.LIVE писали, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав структури ООН зосередити гуманітарну допомогу на відновленні електро- та теплопостачання напередодні зими. Він також звернув увагу на російські атаки проти гуманітарних конвоїв і складів міжнародних організацій в Україні. Сибіга закликав ООН домагатися відповідальності Росії за ці удари та посилити захист цивільних і гуманітарних працівників.