Миграционный кризис в Испании: за сутки в Сеуту прибыли почти 50 тысяч человек

Мигранты, прибывшие в Сеуту. Фото: Reuters

Кристина Павлова редактор ленты новостей

В испанский анклав Сеута на севере Африки за последние сутки прибыли почти 50 тысяч мигрантов из Марокко. Из-за резкого обострения миграционной ситуации Испания направила в регион военных, а премьер-министр Педро Санчес отправился в город.

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на МВД Испании, передает Новини.LIVE.

Что известно о ситуации

По оценкам испанского МВД, примерно 49 тысяч человек пересекли границу между Марокко и Сеутой за 24 часа. Многие мигранты добирались до анклава вплавь через море или обходили пограничные заграждения.

По официальным данным, по меньшей мере 18 человек погибли при попытке попасть в Сеуту. Часть из них утонула, другие стали жертвами давки у пограничной дамбы Тарахаль.

Местные власти назвали ситуацию «серьёзным гуманитарным кризисом». Тысячи людей, среди которых много несовершеннолетних без сопровождения взрослых, ночуют под открытым небом — в парках, на тротуарах и улицах города.

Как реагирует Европа

Правительство Испании направило в Сеуту дополнительные подразделения армии для поддержки Гражданской гвардии и обеспечения общественного порядка.

В то же время Франция уже объявила об усилении контроля на границе с Испанией, а Италия призвала временно приостановить участие Испании в Шенгенской зоне из-за масштабного миграционного наплыва.

Что такое Сеута

Сеута — испанский анклав на побережье Северной Африки, граничащий с Марокко. Вместе с Мелильей это единственные сухопутные границы Европейского Союза с Африкой, поэтому регион регулярно становится одним из главных маршрутов нелегальной миграции в Европу.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Венгрия ввела новые ограничения для мигрантов. В частности, власти усилили контроль за пребыванием иностранцев, сократили сроки действия отдельных видов на жительство и ввели более жесткие требования для получения права оставаться в стране. Такие шаги правительство объяснило необходимостью усиления безопасности и контроля над нелегальной миграцией.

Также Новини.LIVE писали, что Европейский Союз ужесточил политику депортации нелегальных мигрантов. После введения новых правил количество незаконных пересечений внешних границ ЕС начало сокращаться. В Еврокомиссии заявили, что изменения должны ускорить возвращение лиц, не имеющих законных оснований для пребывания в странах Евросоюза, и усилить защиту внешних границ блока.