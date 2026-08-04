МИД подвел итоги первого дня ежегодного совещания дипломатов

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Министерство иностранных дел

Максим Яворницкий Редактор, спортивная редакция

Министерство иностранных дел Украины подвело итоги первого дня ежегодного совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений. Мероприятие проходит в Киеве под лозунгом "Восстановление мира и лидерство Украины". В обсуждениях приняли участие Президент Владимир Зеленский, руководство государства, правительства и Верховной Рады, а также представители международных организаций и стран-партнеров.

Основными темами стали дипломатическая поддержка Украины, международная безопасность, европейская интеграция и подготовка к восстановлению страны, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу МИД.

Какие вопросы обсуждали дипломаты

Во время пленарных сессий участники рассмотрели задачи украинской дипломатии в условиях продолжающейся войны, развитие экономики, укрепление энергетической устойчивости перед осенне-зимним периодом и продвижение Украины на пути к членству в Европейском союзе и НАТО. Отдельное внимание уделили сотрудничеству со странами Азии, Африки и Латинской Америки, а также вопросам безопасности и международной поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Министерство иностранных дел

В рамках совещания также состоялись тематические дискуссии, посвященные итогам саммита НАТО, дальнейшему взаимодействию с Альянсом и развитию отношений с европейскими институтами. Кроме того, участники обсудили реформы, переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС, сотрудничество с ОЭСР и дипломатическое сопровождение международной деятельности Президента Украины.

"Пока продолжается война России против Украины, дипломатических усилий никогда не будет достаточно", — подчеркнул министр иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, украинская дипломатическая служба должна и дальше работать над усилением международной поддержки государства. Он отметил, что перед дипломатами остается задача объединять партнеров вокруг достижения справедливого и устойчивого мира.

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