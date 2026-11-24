Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Reuters

Министерства иностранных дел и энергетики Украины во вторник, 24 ноября, выразили категорический протест и потребовали отменить назначение Алексея Ферапонтова на должность заместителя генерального директора МАГАТЭ. Российский чиновник занимает должность заместителя руководителя Ростехнадзора и находится под украинскими санкциями.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном МИД Украины, передают Новини.LIVE.

Реклама

Почему Украина выступила против назначения россиянина в МАГАТЭ

Ферапонтов причастен к попыткам России узаконить захват Запорожской атомной электростанции и распространить на нее российский регуляторный контроль. Персональные санкции против чиновника Украина ввела еще 12 февраля 2023 года.

В министерствах подчеркнули, что из-за российской оккупации крупнейшая атомная электростанция Европы стала источником постоянной угрозы ядерной и радиационной безопасности.

"Международная организация, призванная защищать мир от ядерных угроз, не может наделять руководящими полномочиями представителей государственных структур, причастных к созданию этих угроз", — говорится в заявлении.

Читайте также:

Украинская сторона неоднократно предупреждала руководство МАГАТЭ о недопустимости такого назначения.

В МИД и Минэнерго раскритиковали решение руководства МАГАТЭ

По мнению украинской стороны, кадровое решение противоречит статье VII Устава МАГАТЭ. Она предусматривает, что главными критериями отбора сотрудников Агентства должны быть профессиональная компетентность и добросовестность. Также документ гарантирует независимость руководства и персонала от внешнего влияния.

Кроме того, назначение противоречит целям резолюций Генеральной конференции и Совета управляющих МАГАТЭ относительно ядерной безопасности в Украине.

"Решение Генерального директора является проявлением институциональной слабости в то время, когда требуются лидерство, независимость и ответственность. Оно подрывает авторитет МАГАТЭ, доверие к его беспристрастности и создает опасный прецедент для всей международной системы ядерной безопасности. Сейчас нужна принципиальность, а не бесхребетность", — заявили в министерствах.

Украина призвала государства-члены МАГАТЭ, в частности членов Совета управляющих, публично оценить это назначение. Также их призвали воспользоваться предусмотренными Уставом Агентства механизмами для пересмотра решения.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о "исконных российских землях". Украинский дипломат отметил, что, следуя такой логике, Киев мог бы потребовать возвращения Кубани, Белгородской области, Курской области и Зеленого Клина.

Также мы сообщали о том, что Швеция готовит новые ограничения для российских спортсменов. По словам министра социальных дел и здравоохранения страны Якоба Форссмеда, соответствующие правила планируется принять к чемпионату мира по лыжным видам спорта, который состоится в феврале 2027 года.