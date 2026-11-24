Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Reuters

Міністерства закордонних справ та енергетики України у вівторок, 24 листопада, висловили категоричний протест і зажадали скасувати призначення Олексія Ферапонтова заступником генерального директора МАГАТЕ. Російський посадовець обіймає посаду заступника керівника Ростехнагляду та перебуває під українськими санкціями.

Про це йдеться у спільній заяві, яку оприлюднило МЗС України, передають Новини.LIVE.

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Чому Україна виступила проти призначення росіянина в МАГАТЕ

Ферапонтов причетний до спроб Росії узаконити захоплення Запорізької атомної електростанції та поширити на неї російський регуляторний контроль. Персональні санкції проти посадовця Україна запровадила ще 12 лютого 2023 року.

У міністерствах наголосили, що через російську окупацію найбільша атомна електростанція Європи стала джерелом постійної загрози ядерній та радіаційній безпеці.

"Міжнародна організація, покликана захищати світ від ядерних загроз, не може наділяти керівними повноваженнями представників державних структур, причетних до створення цих загроз", — йдеться у заяві.

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У МЗС та Міненерго розкритикували рішення керівництва МАГАТЕ

На думку української сторони, кадрове рішення суперечить статті VII Статуту МАГАТЕ. Вона передбачає, що головними критеріями добору працівників Агентства мають бути професійна компетентність та доброчесність. Також документ гарантує незалежність керівництва та персоналу від зовнішнього впливу.

Крім того, призначення суперечить цілям резолюцій Генеральної конференції та Ради керуючих МАГАТЕ щодо ядерної безпеки в Україні.

"Рішення Генерального директора є проявом інституційної слабкості в час, який потребує лідерства, незалежності та відповідальності. Воно підриває авторитет МАГАТЕ, довіру до його неупередженості та створює небезпечний прецедент для всієї міжнародної системи ядерної безпеки. Зараз потрібна принциповість, а не безхребетність", — заявили у міністерствах.

Україна закликала держави-члени МАГАТЕ, зокрема членів Ради керуючих, публічно оцінити це призначення. Також їх закликали скористатися передбаченими Статутом Агентства механізмами для перегляду рішення.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на слова очільника МЗС РФ Сергія Лаврова про "споконвічні російські землі". Український дипломат зауважив, що за такою логікою Київ міг би вимагати повернення Кубані, Бєлгородщини, Курщини та Зеленого Клину.

Також ми інформували про те, що Швеція готує нові обмеження для російських спортсменів. За словами міністра соціальних справ та охорони здоров'я країни Якоба Форссмеда, відповідні правила планують ухвалити до чемпіонату світу з лижних видів спорту, який відбудеться у лютому 2027 року.