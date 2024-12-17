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Мы готовы говорить дипломатически или на поле боя, — Зеленский

17 декабря 2024 22:07
Ольга Антоновская - редактор
Украина готова говорить дипломатически или на поле боя, — Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Ольга Антоновская - редактор

Украина готова к любому формату переговоров — дипломатическим или на поле боя. Однако это должно происходить только в сильной позиции.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 17 декабря.

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Как отметил Зеленский, Украина должна стоять в сильной позиции. Это важно для любого формата переговоров.

"Украина готова говорить дипломатически или так, как это происходит на поле боя. Мы готовы это делать, но в сильной позиции", — заявил президент.

Он также добавил, что в вопросе усиления Украины могут помочь партнеры. Правда, как отметил Зеленский, Киев работает над этим и самостоятельно. Кроме того, глава государства прокомментировал заявления партнеров по вступлению Украины в ЕС и НАТО.

"Многое зависит от США и Европы. Один Дональд сказал, что может закончить войну за сутки, а сегодня второй Дональд сказал, что если бы вступление Украины в ЕС и НАТО зависело от Польши, то вопрос решился за один день. Кто знает, возможно, в следующем году мы можем рассчитывать и на первое, и на второе?" — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление белорусского МИД о стремлении получить "место за столом мирных переговоров".

Дональд Туск заявил, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой. Польша планирует активно участвовать в потенциальных переговорах, поскольку возглавит Евросоюз по принципу ротационного председательства.

Владимир Зеленский переговоры война в Украине війна дипломатия

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