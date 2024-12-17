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Ми готові говорити дипломатично або на полі бою, — Зеленський

17 грудня 2024 22:07
Ольга Антоновська - редактор
Україна готова говорити дипломатично або на полі бою, — Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Ольга Антоновська - редактор

Україна готова до будь-якого формату перемовин — дипломатичних або на полі бою. Однак це має відбуватись тільки в сильній позиції.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 17 грудня.

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Як зазначив Зеленський, Україна повинна стояти у сильній позиції. Це важливо для будь-якого формату переговорів.

"Україна готова говорити дипломатично або ж так, як це відбувається на полі бою. Ми готові це робити, але в сильній позиції", — заявив президент.

Він також додав, що в питанні посилення Україні можуть допомогти партнери. Щоправда, як зазначив Зеленський, Київ працює над цим і власноруч. крім того, глава держави прокоментував заяви партнерів щодо вступу України в ЄС та НАТО.

"Багато чого залежить від США та Європи. Один Дональд сказав, що може закінчити війну за добу, а сьогодні другий Дональд сказав, що якби вступ України до ЄС та НАТО залежав від Польщі, то питання вирішилось за один день. Хто знає, можливо, наступного року ми можемо розраховувати і на перше, і на друге?" — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву білоруського МЗС про прагнення отримати "місце за столом мирних переговорів".

Дональд Туск заявив, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися цієї зими. Польща планує взяти активну участь у потенційних перемовинах, оскільки очолить Євросоюз за принципом ротаційного головування.

Володимир Зеленський переговори війна в Україні війна дипломатія

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