Между Украиной и РФ состоялся обмен пленными: домой вернулись 160 защитников

Освобожден из российского плена украинский защитник. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Между Украиной и Россией в пятницу, 26 июня, прошел обмен пленными. Домой вернули 160 защитников, находившихся в неволе с 2022 года.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Обмен пленными 26 июня

Украинский лидер отметил, что среди освобожденных есть военнослужащие:

ВСУ;

Государственной специальной службы транспорта;

Нацгвардии;

Госпограничной службы.

Возвращение украинцев из российского плена 26 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмен военнопленными 26 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Воины защищали Украину в Мариуполе и на "Азовстали", а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях.

Возвращение украинцев домой из российского плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Освобожденные украинцы из российского плена 26 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский поблагодарил всю команду, которая ежедневно работает над возвращением украинцев.

Обмен пленными 26 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Возвращение украинцев из российского плена 26 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Особая благодарность всем нашим подразделениям, которые на передовой пополняют обменный фонд для Украины и своей смелостью обеспечивают нам возможность возвращать людей. Помним обо всех, кто находится в плену. Проверяем по каждой фамилии. Всех должны вернуть — и военных, и гражданских", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова, подготовка к новым обменам пленными продолжается. Всего из российского плена удалось вернуть более семи тысяч украинцев.

Последний обмен пленными состоялся 5 июня. Тогда домой вернулись 185 украинских защитников и один гражданский. Зеленский показал первые кадры.