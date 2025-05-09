Мерц согласен с Трампом, что теперь Россия должна согласиться на прекращение огня

Канцлер Германии Фридрих Мерц в Ирпене. Фото: УНИАН

Вчера вечером новый канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Стороны обсудили торговлю, двухсторонние отношение после Второй мировой войны, а также необходимость прекращения огня в Украине.

Об этом говорится на официальном сайте правительства Германии.

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"Президент Трамп поздравил канцлера с инаугурацией. Канцлер Мерц заверил американского президента, что спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны США остаются незаменимым другом и партнером Германии", — говорится в сообщении.

Помимо этого, Трамп и Мерц договорились тесно сотрудничать, чтобы положить конец войне в Украине. В частности, канцлер ФРГ разделил призыва американского лидера.

"Канцлер разделил призыв президента к скорейшему прекращению убийств на Украине. Теперь Россия должна согласиться на прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров'', — подчеркнул Мерц.

Трамп в свою очередь заявили, что он будет решительно поддерживать усилия Германии, совместно с Францией, Великобританией, Польшей и другими европейскими партнерами по достижению прочного мира.

"В то же время президент Трамп и канцлер Мерц договорились о быстром разрешении торговых споров. Оба договорились о тесном общении и объявили о взаимных визитах в США и Германию", — резюмировали на сайте немецкого правительства.

Напомним, этой ночью президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к 30-дневному прекращению огня. В ином случае, будут введены дополнительные санкции.

Перед публикацией этого поста Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. После украинский лидер сказал, что Украина согласна на 30-дневное прекращение огня и переговоры в любом формате. Теперь же мяч на стороне РФ и Москве нужно доказать, что она действительно готова к миру.