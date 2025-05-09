Мерц згоден із Трампом, що тепер Росія має погодитися на припинення вогню

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в Ірпені. Фото: УНІАН

Учора ввечері новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову. Сторони обговорили торгівлю, двосторонні відносини після Другої світової війни, а також необхідність припинення вогню в Україні.

Про це йдеться на офіційному сайті уряду Німеччини.

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"Президент Трамп привітав канцлера з інавгурацією. Канцлер Мерц запевнив американського президента, що через 80 років після закінчення Другої світової війни США залишаються незамінним другом і партнером Німеччини", — йдеться в повідомленні.

Крім цього, Трамп і Мерц домовилися тісно співпрацювати, щоб покласти край війні в Україні. Зокрема, канцлер ФРН розділив заклики американського лідера.

"Канцлер розділив заклик президента до якнайшвидшого припинення вбивств на Україні. Тепер Росія повинна погодитися на припинення вогню, щоб створити простір для переговорів", — підкреслив Мерц.

Трамп зі свого боку заявив, що він буде рішуче підтримувати зусилля Німеччини, спільно з Францією, Великою Британією, Польщею та іншими європейськими партнерами з досягнення міцного миру.

"Водночас президент Трамп і канцлер Мерц домовилися про швидке вирішення торгових суперечок. Обидва домовилися про тісне спілкування та оголосили про взаємні візити до США та Німеччини", — резюмували на сайті німецького уряду.

Нагадаємо, цієї ночі президент США Дональд Трамп закликав Росію та Україну до 30-денного припинення вогню. В іншому випадку, будуть введені додаткові санкції.

Перед публікацією цього поста Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Після український лідер сказав, що Україна згодна на 30-денне припинення вогню і переговори в будь-якому форматі. Тепер же м'яч на боці РФ і Москві потрібно довести, що вона дійсно готова до миру.