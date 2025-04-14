Будущий канцлер Мерц поддержал передачу Украине ракет Taurus

Будущий канцлер Германии и лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Фридрих Мерц, который в следующем месяце должен занять пост канцлера Германии, заявил о своей готовности одобрить передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus в рамках оборонной поддержки. Также он отметил, что передача ракет возможна, если удастся достичь согласия.

Об этом сообщает The Financial Times.

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Фридрих Мерц высказался относительно помощи Украине в воскресенье, 13 апреля, после российского ракетного удара по Сумах, который произошел в Вербное воскресенье.

Мерц решительно осудил атаку, назвав ее "серьезным военным преступлением", и подчеркнул, что Украина нуждается в помощи, чтобы перейти в активную фазу в войне и вынудить Путина к уступкам. Кроме того, политик намекнул, что готов Украине передать ракеты Taurus. Но политик подчеркнул, что это должно произойти в координации с европейскими союзниками.

"Наши европейские партнеры уже поставляют крылатые ракеты. Британцы это делают, французы это делают, и американцы также", — сказал Мерц.

По его мнению, в случае согласования позиций, "Германия должна принять участие".

Отдельно Мерц упомянул, что ракеты Taurus могут быть использованы против "символов оккупации", в частности незаконно построенного Крымского моста, соединяющего оккупированный полуостров с территорией России. Такое заявление фактически стало первым прямым намеком со стороны будущего лидера ФРГ на возможность применения немецкого вооружения по целям в глубоком тылу врага.

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"Путин не будет положительно реагировать на слабость и мирные предложения. Удар по Сумам — именно то, что он делает в ответ на призывы к прекращению огня", — подчеркнул немецкий политик.

По словам Мерца, "в какой-то момент Путин должен признать безнадежность этой войны, и для этого мы должны помочь Украине".

Напомним, в сентябре 2024 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страна не против передать Украине ракеты Taurus, но должно быть единогласное решение среди политиков по этому поводу.

Однако украинские политики считают, что Фридрих Мерц будет более решительным в отношении поставок ракет.

Добавим, что Фридрих Мерц назвал условие, при которых Украина может наконец вступить в НАТО или ЕС.