Майбутній канцлер Мерц підтримав передачу Україні ракет Taurus

Майбутній канцлер Німеччини та лідер партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Фрідріх Мерц, який наступного місяця має обійняти посаду канцлера Німеччини, заявив про свою готовність схвалити передачу Україні крилатих ракет великої дальності Taurus у межах оборонної підтримки. Також він зазначив, що передача ракет можлива, якщо вдасться досягти єдиної згоди.

Про це повідомляє The Financial Times.

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Фрідріх Мерц засудив атаку Росії по Сумах

Фрідріх Мерц висловився щодо допомоги Україні в неділю, 13 квітня, після російського ракетного удару по Сумах, який стався у Вербну неділю.

Мерц рішуче засудив атаку, назвавши її "серйозним воєнним злочином", і підкреслив, що Україна потребує допомоги, щоб перейти в активну фазу у війні та змусити Путіна до поступок. Крім того, політик натякнув, що готовий Україні передати ракети Taurus. Але політик наголосив, що це має відбутися у координації з європейськими союзниками.

"Наші європейські партнери вже постачають крилаті ракети. Британці це роблять, французи це роблять, і американці також", — сказав Мерц.

На його думку, у разі узгодження позицій, "Німеччина повинна взяти участь".

Окремо Мерц згадав, що ракети Taurus можуть бути використані проти "символів окупації", зокрема незаконно збудованого Кримського мосту, що з'єднує окупований півострів з територією Росії. Така заява фактично стала першим прямим натяком з боку майбутнього лідера ФРН на можливість застосування німецького озброєння по цілях у глибокому тилу ворога.

Мерц застеріг, що переговори Трампа з Росією можуть сприйняти за слабкість

"Путін не буде позитивно реагувати на слабкість і мирні пропозиції. Удар по Сумах — саме те, що він робить у відповідь на заклики до припинення вогню", — наголосив німецький політик.

За словами Мерца, "у якийсь момент Путін має визнати безнадійність цієї війни, і для цього ми повинні допомогти Україні".

Нагадаємо, у вересні 2024 року голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що країна не проти передати Україні ракети Taurus, але має бути одностайне рішення серед політиків щодо цього.

Натомість українські політики вважають, що Фрідріх Мерц буде більш рішучим щодо постачання ракет.

Додамо, що Фрідріх Мерц назвав умову, за яких Україна може нарешті вступити до НАТО чи ЄС.