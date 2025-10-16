Мерц призывает усилить санкции для РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что попытки России запугать Европу и парализовать свободное общество не достигнут своей цели. ЕС усиливает свою обороноспособность на фоне этого.

Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в правительственном заявлении в Бундестаге, посвященном предстоящему заседанию Европейского Совета, в четверг, 16 октября, передает Укринформ.

Гибридные атаки РФ не остановят Европу

"Путин делает ставку на то, что страх парализует свободное общество и подорвет нашу решимость действовать. Но он просчитывается: мы не позволим запугать себя. Мы не позволим, чтобы наше свободное общество было дестабилизировано гибридными атаками. Мы будем защищаться — сейчас и в будущем", — подчеркнул Мерц.

Канцлер отметил, что европейские страны усиливают свою оборону, но при этом Германия, Европейский Союз и НАТО никому не угрожают.

"Мы наблюдаем атаку запугивания... В течение последних трех с половиной лет только Путин представляет угрозу безопасности на европейском континенте — он несет опасность, ведет жестокую захватническую войну против Украины, войну, которая ежедневно уносит человеческие жизни", — отметил Мерц и напомнил, что в последние недели дроны все чаще нарушают воздушное пространство Европы.

Глава немецкого правительства проинформировал, что новосозданный Совет национальной безопасности разрабатывает всеобъемлющий план действий для противодействия гибридным угрозам, который планируют обсудить уже через несколько дней на учредительном заседании совета.

Мерц также отметил, что на предстоящем заседании Европейского Совета планируется обсудить 19-й пакет санкций против России, чтобы еще больше усилить давление на страну-агрессора "и заставить ее наконец сесть за стол переговоров с Украиной".

"Путин должен понять, что эта война будет стоить ему дороже, чем мир, достигнутый путем переговоров. Но пока Путин не хочет переговоров, он хочет продолжать бомбардировки", — констатировал Мерц.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Европа сократила 80% энергетических контактов с РФ. Правда, по мнению Зеленского, этого недостаточно.

Также мы сообщали, что РФ тратит на войну и оборонный сектор 350 миллиардов долларов. Именно поэтому санкции остаются критически важными.