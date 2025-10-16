Мерц закликає посилити санкції для РФ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що спроби Росії залякати Європу та паралізувати вільне суспільство не досягнуть своєї мети. ЄС посилює свою обороноздатність на тлі цього.

Про це повідомив канцлер ФРН Фрідріх Мерц в урядовій заяві в Бундестазі, присвяченій майбутньому засіданню Європейської Ради, у четвер, 16 жовтня, передає Укрінформ.

Реклама

Читайте також:

Гібридні атаки РФ не зупинять Європу

"Путін робить ставку на те, що страх паралізує вільне суспільство та підірве нашу рішучість діяти. Але він прораховується: ми не дозволимо залякати себе. Ми не дозволимо, щоб наше вільне суспільство було дестабілізоване гібридними атаками. Ми захищатимемось — зараз і в майбутньому", — підкреслив Мерц.

Канцлер зазначив, що європейські країни посилюють свою оборону, але при цьому Німеччина, Європейський Союз і НАТО нікому не загрожують.

"Ми спостерігаємо атаку залякування… Впродовж останніх трьох із половиною років лише Путін становить загрозу безпеці на європейському континенті — він несе небезпеку, веде жорстоку загарбницьку війну проти України, війну, яка щодня забирає людські життя", — зазначив Мерц і нагадав, що останніми тижнями дрони дедалі частіше порушують повітряний простір Європи.

Глава німецького уряду поінформував, що новостворена Рада національної безпеки розробляє всеосяжний план дій для протидії гібридним загрозам, який планують обговорити вже за кілька днів на установчому засіданні ради.

Мерц також наголосив, що на майбутньому засіданні Європейської Ради планується обговорити 19-й пакет санкцій проти Росії, щоб ще більше посилити тиск на країну-агресора "і змусити її нарешті сісти за стіл переговорів з Україною".

"Путін має зрозуміти, що ця війна коштуватиме йому дорожче, ніж мир, досягнутий шляхом переговорів. Але поки що Путін не хоче переговорів, він хоче продовжувати бомбардування", — констатував Мерц.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Європа скоротила 80% енергетичних контактів із РФ. Щоправда, на думку Зеленського, цього недостатньо.

Також ми повідомляли, що РФ витрачає на війну та оборонний сектор 350 мільярдів доларів. Саме тому санкції залишаються критично важливими.