Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Мерц закликає підвищити тиск на РФ для проведення переговорів

Мерц закликає підвищити тиск на РФ для проведення переговорів

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 14:37
Оновлено: 15:25
Мерц закликає посилити санкції для РФ
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що спроби Росії залякати Європу та паралізувати вільне суспільство не досягнуть своєї мети. ЄС посилює свою обороноздатність на тлі цього.

Про це повідомив канцлер ФРН Фрідріх Мерц в урядовій заяві в Бундестазі, присвяченій майбутньому засіданню Європейської Ради, у четвер, 16 жовтня, передає Укрінформ.

Реклама
Читайте також:

Гібридні атаки РФ не зупинять Європу

"Путін робить ставку на те, що страх паралізує вільне суспільство та підірве нашу рішучість діяти. Але він прораховується: ми не дозволимо залякати себе. Ми не дозволимо, щоб наше вільне суспільство було дестабілізоване гібридними атаками. Ми захищатимемось — зараз і в майбутньому", — підкреслив Мерц.

Канцлер зазначив, що європейські країни посилюють свою оборону, але при цьому Німеччина, Європейський Союз і НАТО нікому не загрожують.

"Ми спостерігаємо атаку залякування… Впродовж останніх трьох із половиною років лише Путін становить загрозу безпеці на європейському континенті — він несе небезпеку, веде жорстоку загарбницьку війну проти України, війну, яка щодня забирає людські життя", — зазначив Мерц і нагадав, що останніми тижнями дрони дедалі частіше порушують повітряний простір Європи.

Глава німецького уряду поінформував, що новостворена Рада національної безпеки розробляє всеосяжний план дій для протидії гібридним загрозам, який планують обговорити вже за кілька днів на установчому засіданні ради.

Мерц також наголосив, що на майбутньому засіданні Європейської Ради планується обговорити 19-й пакет санкцій проти Росії, щоб ще більше посилити тиск на країну-агресора "і змусити її нарешті сісти за стіл переговорів з Україною".

"Путін має зрозуміти, що ця війна коштуватиме йому дорожче, ніж мир, досягнутий шляхом переговорів. Але поки що Путін не хоче переговорів, він хоче продовжувати бомбардування", — констатував Мерц.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Європа скоротила 80% енергетичних контактів із РФ. Щоправда, на думку Зеленського, цього недостатньо.

Також ми повідомляли, що РФ витрачає на війну та оборонний сектор 350 мільярдів доларів. Саме тому санкції залишаються критично важливими.

санкції Німеччина ЄС Росія Фрідріх Мерц
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації