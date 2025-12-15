Видео
Главная Новости дня Мерц резко высказался об атаках РФ на школы и больницы

Мерц резко высказался об атаках РФ на школы и больницы

Дата публикации 15 декабря 2025 18:16
Мерц сделал заявление относительно ударов РФ по школам и больницам в Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко высказался относительно ударов России по украинским школам и больницам. Он назвал цели Путина "варварскими".

Об этом Фридрих Мерц сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 15 декабря.

Мерц о "варварских целях" Путина

Канцлер Германии Фридрих Мерц жестко раскритиковал ракетные и дроновые атаки России по гражданской инфраструктуре Украины, в частности школам и больницам. По его словам, действия Кремля свидетельствуют о варварском характере целей, которые преследует Владимир Путин.

"Школы и больницы — варварские цели Путина в Украине. Российская армия ежедневно совершает в Украине ревизионизм и насилие", — заявил Фридрих Мерц.

В то же время он добавил, что сопротивление украинцев демонстрирует, что такое стойкость в действии.

Также Мерц спрогнозировал, что ждет Украину после окончания полномасштабной войны.

Канцлер Германии анонсировал новую финансовую помощь Украине  говорится об около 11 млрд евро.

Владимир Зеленский Германия обстрелы война в Украине Россия Фридрих Мерц
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
