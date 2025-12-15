Відео
Головна Новини дня Мерц різко висловився про атаки РФ на школи та лікарні

Мерц різко висловився про атаки РФ на школи та лікарні

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 18:16
Мерц зробив заяву щодо ударів РФ по школах та лікарнях в Україні
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко висловився щодо ударів Росії по українських школах та лікарнях. Він назвав цілі Путіна "варварськими".

Про це Фрідріх Мерц сказав під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 15 грудня.

Читайте також:

Мерц про "варварські цілі" Путіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц жорстко розкритикував ракетні та дронові атаки Росії по цивільній інфраструктурі України, зокрема школах і лікарнях. За його словами, дії Кремля свідчать про варварський характер цілей, які переслідує Володимир Путін.

"Школи та лікарні — варварські цілі Путіна в Україні. Російська армія щодня чинить в Україні ревізіонізм і насилля", — заявив Фрідріх Мерц.

Водночас він додав, що спротив українців демонструє, що таке стійкість у дії.

Також Мерц спрогнозував, що чекає на Україну після закінчення повномасштабної війни.

Канцлер Німеччини анонсував нову фінансову допомогу Україні — мовиться про близько 11 млрд євро.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
