Видео

Главная Новости дня По Сети распространяются мемы после премьеры шоу "Холостяк"

По Сети распространяются мемы после премьеры шоу "Холостяк"

Дата публикации 18 октября 2025 17:33
обновлено: 18:12
Участницы нового сезона "Холостяка" удивили образами - мемы
Новый сезон "Холостяка". Фото: Телеканал СТБ

Новый сезон шоу "Холостяк" стартовал на телеканале СТБ с ярких впечатлений, неожиданных образов и волны мемов в соцсетях. Главный герой, актер Тарас Цимбалюк, познакомился с претендентками, среди которых — спортсменки, учительницы и титулованные красавицы.

Об этом сообщил Telegraf в субботу, 18 октября.

Читайте также:

Яркий старт и реакция зрителей

Премьера 14 сезона романтического шоу "Холостяк" вышла в эфир 17 октября и сразу вызвала активное обсуждение среди зрителей. Участницы пытались поразить главного героя креативными способами — от эффектных нарядов до нестандартных выступлений. Некоторые образы стали настолько популярными, что превратились в настоящие мемы в соцсетях.

Ирина из Киева появилась перед главным героем, стоя на крыше лимузина, и ее невозмутимое выражение лица мгновенно стало интернет-сенсацией. Одно лицо — десятки мемов и забавных ситуаций в соцсетях.

Мережею ширяться меми після прем’єри шоу "Холостяк" - фото 1
Мемы на тему "Холостяка". Фото: скриншот
Мережею ширяться меми після прем’єри шоу "Холостяк" - фото 2
Мемы на тему "Холостяка". Фото: скриншот
Мережею ширяться меми після прем’єри шоу "Холостяк" - фото 3
Мемы на тему "Холостяка". Фото: скриншот
Мережею ширяться меми після прем’єри шоу "Холостяк" - фото 4
Мемы на тему "Холостяка". Фото: скриншот
Мережею ширяться меми після прем’єри шоу "Холостяк" - фото 5
Мемы на тему "Холостяка". Фото: скриншот

Премьера "Холостяка" вызвала волну обсуждений

За сердце Тараса Цимбалюка соревнуются учительница алгебры, спортсменка, модель и даже обладательница титула "Мисс Украина 2023". Каждая из них пытается проявить себя оригинальным способом, что добавляет шоу интриги и эмоций. Зрители активно обсуждают премьеру, отмечая харизму главного героя и непредсказуемость участниц.

Шоу "Холостяк" остается одним из самых популярных реалити-проектов в Украине. Формат предполагает, что мужчина ищет свою любовь среди нескольких десятков женщин, еженедельно оставляя лишь тех, кто получает символическую розу. От серии к серии конкуренция растет, а страсти на экране разгораются еще сильнее.

Напомним, что актер Тарас Цимбалюк рассказал, за какой телевизионный проект получил самый большой гонорар — первый эпизод шоу вышел в эфир 17 октября.

Ранее мы также информировали, что ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник отметил, что украинское шоу никогда не примет российских участников.

шоу Холостяк мемы Тарас Цымбалюк шоу телевидение
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
