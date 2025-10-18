Участницы нового сезона "Холостяка" удивили образами - мемы

Новый сезон "Холостяка". Фото: Телеканал СТБ

Новый сезон шоу "Холостяк" стартовал на телеканале СТБ с ярких впечатлений, неожиданных образов и волны мемов в соцсетях. Главный герой, актер Тарас Цимбалюк, познакомился с претендентками, среди которых — спортсменки, учительницы и титулованные красавицы.

Об этом сообщил Telegraf в субботу, 18 октября.

Реклама

Читайте также:

Яркий старт и реакция зрителей

Премьера 14 сезона романтического шоу "Холостяк" вышла в эфир 17 октября и сразу вызвала активное обсуждение среди зрителей. Участницы пытались поразить главного героя креативными способами — от эффектных нарядов до нестандартных выступлений. Некоторые образы стали настолько популярными, что превратились в настоящие мемы в соцсетях.

Ирина из Киева появилась перед главным героем, стоя на крыше лимузина, и ее невозмутимое выражение лица мгновенно стало интернет-сенсацией. Одно лицо — десятки мемов и забавных ситуаций в соцсетях.

Мемы на тему "Холостяка". Фото: скриншот

Мемы на тему "Холостяка". Фото: скриншот

Мемы на тему "Холостяка". Фото: скриншот

Мемы на тему "Холостяка". Фото: скриншот

Мемы на тему "Холостяка". Фото: скриншот

Премьера "Холостяка" вызвала волну обсуждений

За сердце Тараса Цимбалюка соревнуются учительница алгебры, спортсменка, модель и даже обладательница титула "Мисс Украина 2023". Каждая из них пытается проявить себя оригинальным способом, что добавляет шоу интриги и эмоций. Зрители активно обсуждают премьеру, отмечая харизму главного героя и непредсказуемость участниц.

Шоу "Холостяк" остается одним из самых популярных реалити-проектов в Украине. Формат предполагает, что мужчина ищет свою любовь среди нескольких десятков женщин, еженедельно оставляя лишь тех, кто получает символическую розу. От серии к серии конкуренция растет, а страсти на экране разгораются еще сильнее.

Напомним, что актер Тарас Цимбалюк рассказал, за какой телевизионный проект получил самый большой гонорар — первый эпизод шоу вышел в эфир 17 октября.

Ранее мы также информировали, что ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник отметил, что украинское шоу никогда не примет российских участников.