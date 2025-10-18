Відео
Головна Новини дня Мережею ширяться меми після прем’єри шоу "Холостяк"

Мережею ширяться меми після прем’єри шоу "Холостяк"

Дата публікації: 18 жовтня 2025 17:33
Оновлено: 17:33
Учасниці нового сезону "Холостяка" здивували образами — меми
Новий сезон "Холостяка". Фото: Телеканал СТБ

Новий сезон шоу "Холостяк" стартував на телеканалі СТБ з яскравих вражень, неочікуваних образів і хвилі мемів у соцмережах. Головний герой, актор Тарас Цимбалюк, познайомився з претендентками, серед яких – спортсменки, вчительки та титуловані красуні.

Про це повідомив Telegraf у суботу, 18 жовтня.

Яскравий старт і реакція глядачів

Прем’єра 14 сезону романтичного шоу "Холостяк" вийшла в ефір 17 жовтня та одразу викликала активне обговорення серед глядачів. Учасниці намагалися вразити головного героя креативними способами — від ефектних нарядів до нестандартних виступів. Деякі образи стали настільки популярними, що перетворилися на справжні меми у соцмережах.

Ірина з Києва з’явилася перед головним героєм, стоячи на даху лімузина, і її незворушний вираз обличчя миттєво став інтернет-сенсацією. Одне обличчя — десятки мемів і кумедних ситуацій у соцмережах.

Мережею ширяться меми після прем’єри шоу "Холостяк" - фото 1
Меми на тему "Холостяка". Фото: скриншот
Мережею ширяться меми після прем’єри шоу "Холостяк" - фото 2
Меми на тему "Холостяка". Фото: скриншот
Мережею ширяться меми після прем’єри шоу "Холостяк" - фото 3
Меми на тему "Холостяка". Фото: скриншот
Мережею ширяться меми після прем’єри шоу "Холостяк" - фото 4
Меми на тему "Холостяка". Фото: скриншот
Мережею ширяться меми після прем’єри шоу "Холостяк" - фото 5
Меми на тему "Холостяка". Фото: скриншот

Прем’єра "Холостяка" викликала хвилю обговорень 

За серце Тараса Цимбалюка змагаються вчителька алгебри, спортсменка, модель і навіть володарка титулу "Міс Україна 2023". Кожна з них намагається проявити себе в оригінальний спосіб, що додає шоу інтриги та емоцій. Глядачі активно обговорюють прем’єру, відзначаючи харизму головного героя і непередбачуваність учасниць.

Шоу "Холостяк" залишається одним із найпопулярніших реаліті-проєктів в Україні. Формат передбачає, що чоловік шукає своє кохання серед кількох десятків жінок, щотижня залишаючи лише тих, хто отримує символічну троянду. Від серії до серії конкуренція зростає, а пристрасті на екрані розгоряються ще дужче.

Нагадаємо, що актор Тарас Цимбалюк розповів, за який телевізійний проєкт отримав найбільший гонорар — перший епізод шоу вийшов у ефір 17 жовтня.

Раніше ми також інформували, що ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетнік наголосив, що українське шоу ніколи не прийме російських учасників.

шоу Холостяк меми Тарас Цимбалюк шоу телебачення
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
