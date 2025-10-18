Учасниці нового сезону "Холостяка" здивували образами — меми

Новий сезон "Холостяка". Фото: Телеканал СТБ

Новий сезон шоу "Холостяк" стартував на телеканалі СТБ з яскравих вражень, неочікуваних образів і хвилі мемів у соцмережах. Головний герой, актор Тарас Цимбалюк, познайомився з претендентками, серед яких – спортсменки, вчительки та титуловані красуні.

Про це повідомив Telegraf у суботу, 18 жовтня.

Яскравий старт і реакція глядачів

Прем’єра 14 сезону романтичного шоу "Холостяк" вийшла в ефір 17 жовтня та одразу викликала активне обговорення серед глядачів. Учасниці намагалися вразити головного героя креативними способами — від ефектних нарядів до нестандартних виступів. Деякі образи стали настільки популярними, що перетворилися на справжні меми у соцмережах.

Ірина з Києва з’явилася перед головним героєм, стоячи на даху лімузина, і її незворушний вираз обличчя миттєво став інтернет-сенсацією. Одне обличчя — десятки мемів і кумедних ситуацій у соцмережах.

Меми на тему "Холостяка". Фото: скриншот

Прем’єра "Холостяка" викликала хвилю обговорень

За серце Тараса Цимбалюка змагаються вчителька алгебри, спортсменка, модель і навіть володарка титулу "Міс Україна 2023". Кожна з них намагається проявити себе в оригінальний спосіб, що додає шоу інтриги та емоцій. Глядачі активно обговорюють прем’єру, відзначаючи харизму головного героя і непередбачуваність учасниць.

Шоу "Холостяк" залишається одним із найпопулярніших реаліті-проєктів в Україні. Формат передбачає, що чоловік шукає своє кохання серед кількох десятків жінок, щотижня залишаючи лише тих, хто отримує символічну троянду. Від серії до серії конкуренція зростає, а пристрасті на екрані розгоряються ще дужче.

