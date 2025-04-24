Ограничение каденции мэрам в Украине — реакция ОП, новости

Заместитель руководителя ОП Виктор Микита и Галина Остаповец

Если народные депутаты Украины примут решение в виде законопроекта, которым запретят мэрам занимать свою должность более двух сроков — соответственно, это будет их мотивация. А дальше следует услышать мнения громад и людей и понять их реакцию на такое вероятное решение.

Об этом Новини.LIVE сказал Виктор Микита, заместитель руководителя Офиса Президента, отвечая на вопрос издания.

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Журналистка издания уточнила у Микиты, как у ответственного в ОП по регионам, его мнение относительно вероятной подготовки законопроекта, который может ограничить каденции городских голов двумя сроками.

Отвечая на данный вопрос, Виктор Микита сказал, что "есть много законопроектов, в частности №4298, инициаторами которого являются отдельные нардепы". По его словам, важная роль в данном случае — это роль Конгресса местных властей и регионов при Президенте Украины.

"Задача президента на сегодня — создать площадку для коммуникации на базе офиса данного конгресса, который возглавляет Лилия Пашина. То есть создаются все условия для коммуникации в рамках, например, конгрессовых слушаний. И мы их проводим уже не впервые", — сказал Микита.

По его убеждению, коммуникации с громадами и мэрами следует проводить, ведь у каждого из них разное видение определенных проблем или вопросов. Поэтому нужен постоянный диалог.

"Они между собой должны разобраться и понимать, что у кого, какие есть проблемы. И государство, возможно, и не должно вмешиваться. Если народные избранники приняли такое решение — у них была своя какая-то мотивация подать такой законопроект. Сейчас надо услышать громады, услышать людей, как они на это реагируют", — подытожил Микита.

Напомним, вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба назвал точную цифру оккупированных РФ территорий и сумму убытков из-за российского вторжения.

А по словам спикера ВР Руслана Стефанчука, для эффективной работы Рады хватило бы и 300 народных избранников вместо нынешних 450.