Обмеження каденції мерам в Україні - реакція ОП - новини

Віктор Микита, заступник керівника ОП та Галина Остаповець

Якщо народні депутати України приймуть рішення у вигляді законопроєкту, яким заборонять мерам обіймати свою посаду більше як два терміни — відповідно, це буде їх мотивація. А далі слід почути думки громад та людей і зрозуміти їхню реакцію на таке ймовірне рішення.

Про це Новини.LIVE сказав Віктор Микита, заступник керівника Офісу Президента, відповідаючи на питання видання.

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Відповідаючи на дане запитання, Віктор Микита сказав, що "є багато є законопроектів, зокрема №4298, ініціаторами якого є окремі нардепи". За його словами, важлива роль в даному випадку — це роль Конгресу місцевих влад та регіонів при Президентові України.

"Завдання Президента на сьогодні створити майданчик для комунікації на базі офісу даного конгресу, який очолює Лілія Пашина. Тобто створюються всі умови для комунікації в рамках, наприклад, конгресових слухань. І ми їх проводимо вже не вперше", — сказав Микита.

На його переконання, комунікації із громадами та мерами слід проводити, адже у кожного з них різні бачення певних проблем чи питань. Відтак потрібен постійний діалог.

"Вони між собою повинні розібратися і розуміти, що в кого, які є проблеми. І держава, можливо, і не повинна втручатися. Якщо народні обранці прийняли таке рішення - у них була своя якась мотивація подати такий законопроєкт. Зараз треба почути громади, почути людей, як вони на це реагують", — підсумував Микита.

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