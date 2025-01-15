Мэру Ивано-Франковска прислали фотографию пончика с патроном

Пончики. Фото иллюстративное: OBOZ.ua

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обнародовал фотографию пончика, в котором был обнаружен патрон. Он пояснил, что такие "лакомства" были приобретены в одном из супермаркетов города.

Фотографии необычного пончика Марцинкив обнародовал на своей странице в Telegram в среду, 15 января.

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Пончик с патроном

"Такой пончик с "сюрпризом" сегодня приобрели в одном из супермаркетов города. Фото прислали мне в приват", — объяснил мэр.

Городской голова также отметил, что пока непонятно, настоящий ли патрон. Кроме того, полиция выясняет, как патрон смог попасть внутрь лакомства.

Марцинкив также добавил, что фирма-производитель пончика не местная.

Патрон в пончике. Фото: Telegram Марцинкива

Обертка с логотипом производителя. Фото: Telegram Марцинкива

Мэр города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил о конкурсе с призом в виде денежной премии. За лучшее исполнение стихотворения или песни о Степане Бандере можно получить 10 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Ивано-Франковском национальном медицинском университете разгорелся скандал. Студент отказался посещать лекции ассистента кафедры неврологии и нейрохирургии Вячеслава Ботева, поскольку тот преподавал на русском языке.