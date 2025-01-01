День народження Бандери — на Прикарпатті пропонують гроші за вірш

Пам'ятник Степану Бандері в Івано-Франківську. Фото: Вікіпедія

Мер міста Івано-Франківськ Руслан Марцінків оголосив про конкурс з призом у вигляді грошової премії. За найкраще виконання вірша чи пісні про Степана Бандеру можна отримати 10 тисяч гривень.

Про це Марцінків повідомив у Facebook у середу, 1 січня.

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Мер міста пригадав, як на початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти шукали живого Степана Бандеру в Київській області. Тому він запропонував, аби росіяни не лише шукали, а й чули про відомого українця з усіх соцмереж.

Марцінків оголосив конкурс на найкраще виконання пісні чи декламування вірша про Бандеру та запропонував прикріпляти відео в коментарях до допису в Facebook.

"Автори трьох найкращих відео отримають від мене премію — по 10 тисяч гривень. Конкурс триває до 29 січня. А 3 лютого на День заснування Організації Українських Націоналістів ми оголосимо переможця. Щоб всі памʼятали, що бандерівська пісня, вірші про Степана Бандеру будуть лунати скрізь", — зазначив він.

Скриншот допису Марцінківа

Нагадаємо, штучний інтелект до дня народження провідника ОУН Степана Бандери 1 січня згенерував фото та показав, яким бачить його.

А кореспондентка Новини.LIVE побувала на урочистому заході до 116-ї річниці від дня народження Бандери у Львові.