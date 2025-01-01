День рождения Бандеры - на Прикарпатье предлагают деньги за стихотворение

Памятник Степану Бандере в Ивано-Франковске. Фото: Википедия

Мэр города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив объявил о конкурсе с призом в виде денежной премии. За лучшее исполнение стихотворения или песни о Степане Бандере можно получить 10 тысяч гривен.

Об этом Марцинкив сообщил в Facebook в среду, 1 января.

Читайте также:

Деньги за стихотворение о Бандере

Мэр города вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения России оккупанты искали живого Степана Бандеру в Киевской области. Поэтому он предложил, чтобы россияне не только искали, но и слышали об известном украинце из всех соцсетей.

Марцинкив объявил конкурс на лучшее исполнение песни или декламирование стихотворения о Бандере и предложил прикреплять видео в комментариях к посту в Facebook.

"Авторы трех лучших видео получат от меня премию — по 10 тысяч гривен. Конкурс длится до 29 января. А 3 февраля на День основания Организации Украинских Националистов мы объявим победителя. Чтобы все помнили, что бандеровская песня, стихи о Степане Бандере будут звучать везде", — отметил он.

Скриншот поста Марцинкива

Напомним, искусственный интеллект ко дню рождения проводника ОУН Степана Бандеры 1 января сгенерировал фото и показал, каким видит его.

А корреспондент Новини.LIVE побывала на торжественном мероприятии к 116-й годовщине от дня рождения Бандеры во Львове.