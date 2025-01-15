Меру Івано-Франківська прислали світлину пончика з патроном

Пончики. Фото ілюстративне: OBOZ.ua

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків оприлюднив світлину пончика, в якому було виявлено патрон. Він пояснив, що отакі "ласощі" були придбані в одному із супермаркетів міста.

Світлини незвичайного пончика Марцінків оприлюднив на своїй сторінці у Telegram у середу, 15 січня.

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"Такий пончик із "сюрпризом" сьогодні придбали в одному із супермаркетів міста. Фото надіслали мені в приват", — пояснив мер.

Міський голова також зазначив, що наразі незрозуміло, чи патрон справжній. Окрім того, поліція з'ясовує, як патрон зміг потрапити усередину смаколика.

Марцінків також додав, що фірма-виробник пончика не місцева.

Патрон у пончику. Фото: Telegram Марцінківа

Обгортка з логотипом виробника. Фото: Telegram Марцінківа

Мер міста Івано-Франківськ Руслан Марцінків оголосив про конкурс із призом у вигляді грошової премії. За найкраще виконання вірша чи пісні про Степана Бандеру можна отримати 10 тисяч гривень.

Також ми писали, що в Івано-Франківському національному медичному університеті спалахнув скандал. Студент відмовився відвідувати лекції асистента кафедри неврології та нейрохірургії В'ячеслава Ботєва, оскільки той викладав російською мовою.