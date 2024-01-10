Meest Почта — отправлять и получать посылки теперь можно на кассе супермаркетов

Посылка в руках. Фото: meest.cn

Логистическая компания "Meest Почта" теперь будет предоставлять услуги в магазинах сети "Сільпо". Отправить или получить посылку можно будет в супермаркетах по всей Украине.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Meest Почта".

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Как получить или отправить посылку "Meest Почта" в "Сільпо"

В сообщении говорится, что такой подход позволит пользователям объединять отправку или выдачу посылок с другими важными повседневными делами. Это сэкономит время и сделает процесс еще более удобным.

Чтобы отправить посылку, нужно сначала создать ее онлайн в приложении или на сайте Meest и оплатить. После этого посылку следует:

упаковать;

принести в супермаркет;

отдать на кассу с наклейкой "Meest Почта".

Чтобы получить посылку, нужно обратиться на кассу "Сільпо", сказать кассиру номер посылки, а еще подтвердить личность получателя. После этого вам выдадут посылку.

Что еще нужно знать

Напомним, что руководство "Новой пошти" решило обновить название компании на "NOVA", убрав слово "пошта". Решения объясняют тем, что группа насчитывает уже шесть компаний и выполняет более широкие функции, чем просто предоставление почтовых услуг.

Также мы писали о том, что в Курахово на Донетчине прекратил свою работу один из почтовых операторов. Однако Укрпошта продолжает осуществлять доставку необходимых вещей для местных жителей и военных, служащих на Кураховском направлении.