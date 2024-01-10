Meest Пошта — відправляти та отримувати посилки тепер можна на касі супермаркетів

Посилка в руках. Фото: meest.cn

Логістична компанія "Meest Пошта" відтепер надаватиме послуги в магазинах мережі "Сільпо". Відправити або отримати посилку можна буде у супермаркетах по всій Україні.

Про це повідомляє пресслужба компанії "Meest Пошта".

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Як отримати чи відправити посилку "Meest Пошта" у "Сільпо"

У повідомленні сказано, що такий підхід дозволить користувачам об'єднувати відправлення чи видачу посилок з іншими важливими повсякденними справами. Це зекономить час та зробить процес ще зручнішим.

Щоб відправити посилку, треба спочатку створити її онлайн у додатку чи на сайті Meest та сплатити. Після цього посилку треба:

запакувати;

принести у супермаркет;

віддати на касу з наліпкою "Meest Пошта".

Щоб отримати посилку, потрібно звернутися на касу "Сільпо", сказати касиру номер посилки, а ще підтвердити особу отримувача. Після цього вам видадуть посилку.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що керівництво "Нової пошти" вирішило оновити назву компанії на "NOVA", прибравши слово "пошта". Рішення пояснюють тим, що група налічує вже шість компаній і виконує значно ширші функції, аніж просто надання поштових послуг.

Також ми писали про те, що у Кураховому, що на Донеччині, припинив свою роботу один з поштових операторів. Однак Укрпошта продовжує здійснювати доставлення необхідних речей для місцевих жителів та військових, що служать на Курахівському напрямку.