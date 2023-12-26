Укрпошта працює у прифронтовій зоні — Смілянський розповів, чи закриватимуть відділення

Жителі Курахового. Фото: Ігор Смілянський

У Кураховому, що на Донеччині припинив свою роботу один з поштових операторів. Однак Укрпошта продовжує здійснювати доставлення необхідних речей для місцевих жителів та військових, що служать на Курахівському напрямку.

Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

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За словами Смілянського, він отримав інформацію про припинення роботи одного з поштових операторів у Кураховому. Він зазначив, що Укрпошта у прифронтовому місті продовжує свою діяльність. Гендиректор компанії відзначив героїчну роботу працівників.

"Я щойно звідти повернувся, і наші героїчні працівники — і у стаціонарному відділенні, і на пересувних відділеннях — продовжують свою роботу, доставляючи пенсії, посилки та навіть обмінюючи лампочки", — написав Смілянський.

Як вказав голова Укрпошти, відділення у Кураховому продовжить свою роботу. У компанії слідкують за ситуацією у місті та мають запасний план, на випадок, що обстановка може погіршитися. Він додав, що "розуміє, наскільки пошта важлива для людей та військових".

Працівник Укрпошти. Фото: Ігор Смілянський

Смілянський дарує солодощі працівниці Укрпошти. Фото: Ігор Смілянський

Смілянський тисне руку працівнику Укрпошти. Фото: Ігор Смілянський

Повідомлення про роботу Укрпошти на Донеччині. Фото: скриншот допису Смілянського

Нагадаємо, національний оператор "Укрпошта" спільно з іноземними колегами запровадили новий тип доставки в Україну — залізницею. Відповідно блокада на українському кордоні не заважатиме термінам доставлення.

Додамо, нещодавно Укрпошта показала нову різдвяну марку. Її присвятили 950-річчю Успенського собору Києво-Печерської Лаври.