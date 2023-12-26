Укрпошта працює у прифронтовій зоні — Смілянський розповів, чи закриватимуть відділення
У Кураховому, що на Донеччині припинив свою роботу один з поштових операторів. Однак Укрпошта продовжує здійснювати доставлення необхідних речей для місцевих жителів та військових, що служать на Курахівському напрямку.
Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.
Робота Укрпошти на Курахівському напрямку
За словами Смілянського, він отримав інформацію про припинення роботи одного з поштових операторів у Кураховому. Він зазначив, що Укрпошта у прифронтовому місті продовжує свою діяльність. Гендиректор компанії відзначив героїчну роботу працівників.
"Я щойно звідти повернувся, і наші героїчні працівники — і у стаціонарному відділенні, і на пересувних відділеннях — продовжують свою роботу, доставляючи пенсії, посилки та навіть обмінюючи лампочки", — написав Смілянський.
Як вказав голова Укрпошти, відділення у Кураховому продовжить свою роботу. У компанії слідкують за ситуацією у місті та мають запасний план, на випадок, що обстановка може погіршитися. Він додав, що "розуміє, наскільки пошта важлива для людей та військових".
Нагадаємо, національний оператор "Укрпошта" спільно з іноземними колегами запровадили новий тип доставки в Україну — залізницею. Відповідно блокада на українському кордоні не заважатиме термінам доставлення.
Додамо, нещодавно Укрпошта показала нову різдвяну марку. Її присвятили 950-річчю Успенського собору Києво-Печерської Лаври.
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