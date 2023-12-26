Укрпочта работает в прифронтовой зоне — Смилянский рассказал, будут ли закрывать отделения

Жители Курахово. Фото: Игорь Смелянский

В Курахово, что в Донецкой области прекратил свою работу один из почтовых операторов. Однако Укрпочта продолжает осуществлять доставку необходимых вещей для местных жителей и военных, служащих на Кураховском направлении.

Об этом сообщил гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский.

Читайте также:

Работа Укрпочты на Кураховском направлении

По словам Смилянского, он получил информацию о прекращении работы одного из почтовых операторов в Курахово. Он отметил, что Укрпочта в прифронтовом городе продолжает свою деятельность. Гендиректор компании отметил героическую работу сотрудников.

"Я только оттуда вернулся, и наши героические работники — и в стационарном отделении, и на передвижных отделениях — продолжают свою работу, доставляя пенсии, посылки и даже обменивая лампочки", — написал Смелянский.

Как указал глава Укрпочты, отделение в Курахово продолжит свою работу. В компании следят за ситуацией в городе и имеют запасной план, если обстановка может ухудшиться. Он добавил, что "понимает, насколько почта важна для людей и военных".

Сотрудник Укрпочты. Фото: Игорь Смелянский

Смелянский дарит сладости работнице Укрпочты. Фото: Игорь Смелянский

Смелянский жмет руку работнику Укрпочты. Фото: Игорь Смелянский

Сообщение о работе Укрпочты в Донецкой области. Фото: скриншот поста Смелянского

Напомним, национальный оператор "Укрпочта" совместно с иностранными коллегами ввели новый тип доставки в Украину — по железной дороге. Соответственно, блокада на украинской границе не будет мешать срокам доставки.

Добавим, недавно Укрпочта показала новую рождественскую марку. Ее посвятили 950-летию Успенского собора Киево-Печерской Лавры.