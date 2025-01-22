Война в Украине — какие планы имела РФ на Зеленского в первые дни оккупации

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в первые дни войны Россия хотела замены его на пророссийского политика Виктора Медведчука. По словам главы государства, к нему даже приходили так называемые переговорщики с требованиями РФ.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с представителями Міжнародної медіаради.

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Зеленский подчеркнул, что никогда не встречался с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции и никогда не вел с ним переговоры. Однако, по словам украинского президента, глава Кремля всегда пытается поставить ему ультиматум.

"В первые дни полномасштабной войны кое-кто из Украины пришел ко мне с какими-то бумажками и передал мне ультиматум от Путина", — рассказал президент.

Кроме этого, они требовали признать Донбасс частью РФ, изменить Конституцию и признать Украину нейтральной, сократить армию до 50 тыс. человек, а также уничтожить или передать РФ все оружие, имеющее дальность более 20 км.

Напомним, во время выступления на Всемирном форуме в Давосе Зеленский заявил, что с Путиным нельзя говорить на равных, поскольку он понимает только язык силы.

Кроме того, украинский президент объяснил, каким образом США и РФ поддерживают связь.